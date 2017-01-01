Объявлений нет...

Дополнительные услуги

Сайт объявлений предоставляет дополнительные платные услуги:

1. Премиум-объявление

2. VIP-объявление

3. Выделение объявления

4. Поднятие объявления в поиске

5. Подтверждение объявления

 

Подробно об услугах:

 

1. Премиум-объявление

Премиум-размещение позволяет привлечь больше внимания и увеличить количество просмотров по сравнению с обычным объявлением, за счет размещения объявления в специальном VIP-блоке на сайте, и отображения объявления в верхних строках поиска.

За одно SMS объявлению добавляется 7 дней премиум-размещения. Если нужно больше дней, то нужно будет отправить несколько SMS.

Также премиум-объявлениям автоматически устанавливается также статус подтвержденного объявления.

 

2. VIP-объявление

Статус VIP-объявление позволяет привлечь больше внимания и увеличить количество просмотров по сравнению с обычным объявлением, за счет размещения VIP-объявления в специальном блоке на сайте.

За одно SMSобъявлению добавляется 7 дней VIP-статуса. Если нужно больше дней, то нужно будет отправить несколько SMS.

Также VIP-объявлениям автоматически устанавливается также статус подтвержденного объявления.

 

3. Выделение объявления

Выделение объявлений позволяет привлечь больше внимания и увеличить количество просмотров по сравнению с обычным объявлением, за счет визуального выделения объявления по сравнению с обычными объявлениями в результатах поиска.

За одно SMSобъявление будет выделенным 7 дней. Если нужно больше дней, то нужно будет отправить несколько SMS.

Также выделенным объявлениям автоматически устанавливается также статус подтвержденного объявления.

 

 

4. Поднятие объявления в поиске

Поднятие объявления в поиске позволяет привлечь больше внимания и увеличить количество просмотров объявления.

Так как постоянно добавляются новые объявления, то все предыдущие объявления оказываются дальше в результатах поиска. Соответственно у объявлений с течением времени теряется эффективность. Услуга поднятие объявления позволяет поместить объявление единоразово на первое место в поиске и соответственно увеличить эффективность объявления.

Также поднятым в поиске объявлениям автоматически устанавливается также статус подтвержденного объявления.

 

 

5. Подтверждение объявления

Статус "подтвержденное объявление" показывает заинтересованность пользователя в размещении объявления на сайте. То есть объявление размещено не просто так, а действительно для достижения цели, описанной в объявлении. Подтверждение объявления осуществляется на платной основе - отправлением платной SMS с сотового телефона.

Статус подтвержденного объявления устанавливается только один раз и действует до конца срока действия объявления.

Обратите внимание, что статус подтвержденного объявления автоматически устанавливается также  VIP-объявлениям, выделенным объявлениям и поднятым объявлениям в поиске.

Опубликовано 02 сентября 2013 г.
Добавить объявление на сайт

Закладки (0)
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA