Дополнительные услуги

Сайт объявлений предоставляет дополнительные платные услуги:

1. Премиум-объявление

2. VIP-объявление

3. Выделение объявления

4. Поднятие объявления в поиске

5. Подтверждение объявления

Подробно об услугах:

1. Премиум-объявление

Премиум-размещение позволяет привлечь больше внимания и увеличить количество просмотров по сравнению с обычным объявлением, за счет размещения объявления в специальном VIP-блоке на сайте, и отображения объявления в верхних строках поиска.

За одно SMS объявлению добавляется 7 дней премиум-размещения. Если нужно больше дней, то нужно будет отправить несколько SMS.

Также премиум-объявлениям автоматически устанавливается также статус подтвержденного объявления.

2. VIP-объявление

Статус VIP-объявление позволяет привлечь больше внимания и увеличить количество просмотров по сравнению с обычным объявлением, за счет размещения VIP-объявления в специальном блоке на сайте.

За одно SMSобъявлению добавляется 7 дней VIP-статуса. Если нужно больше дней, то нужно будет отправить несколько SMS.

Также VIP-объявлениям автоматически устанавливается также статус подтвержденного объявления.

3. Выделение объявления

Выделение объявлений позволяет привлечь больше внимания и увеличить количество просмотров по сравнению с обычным объявлением, за счет визуального выделения объявления по сравнению с обычными объявлениями в результатах поиска.

За одно SMSобъявление будет выделенным 7 дней. Если нужно больше дней, то нужно будет отправить несколько SMS.

Также выделенным объявлениям автоматически устанавливается также статус подтвержденного объявления.

4. Поднятие объявления в поиске

Поднятие объявления в поиске позволяет привлечь больше внимания и увеличить количество просмотров объявления.

Так как постоянно добавляются новые объявления, то все предыдущие объявления оказываются дальше в результатах поиска. Соответственно у объявлений с течением времени теряется эффективность. Услуга поднятие объявления позволяет поместить объявление единоразово на первое место в поиске и соответственно увеличить эффективность объявления.

Также поднятым в поиске объявлениям автоматически устанавливается также статус подтвержденного объявления.

5. Подтверждение объявления

Статус "подтвержденное объявление" показывает заинтересованность пользователя в размещении объявления на сайте. То есть объявление размещено не просто так, а действительно для достижения цели, описанной в объявлении. Подтверждение объявления осуществляется на платной основе - отправлением платной SMS с сотового телефона.

Статус подтвержденного объявления устанавливается только один раз и действует до конца срока действия объявления.

Обратите внимание, что статус подтвержденного объявления автоматически устанавливается также VIP-объявлениям, выделенным объявлениям и поднятым объявлениям в поиске.

Опубликовано 02 сентября 2013 г.