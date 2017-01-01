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Правила доски объявлений

1. Общие положения

 

  • Ресурс представляет собой сайт бесплатных объявлений.
  • Разместить объявление на сайте бесплатных объявлений может каждый желающий.
  • Добавляемые материалы пользователями не соответствующие тематике сайта и требованиям данных правил будут удаляться.
  • Объявления будут проверяться, в определенных случаях исправляться, повторяющиеся будут удаляться. Администрация доски объявлений оставляет за собой право переместить Ваше объявление в другой раздел доски, который, по ее мнению, максимально подходит по тематике.
  • Ответственность за содержимое объявления лежит на его авторе. Администрация сайта не несёт ответственности за содержимое объявлений и оставляет за собой право удалить любое объявление без объяснения причин (в случае не соответствования настоящим правилам).
  • Администрация сайта вправе изменять в любой момент настоящие правила доски объявлений без уведомления пользователей.
  • Администрация сайта не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы, возникшие в связи с настоящим сайтом, его использованием или невозможностью использования.
  • При использовании предоставленных сайтом ресурсов (к этому также относиться размещение объявлений на сайте и использование предоставленной информации), Вы автоматически соглашаетесь с настоящими Условиями и принимаете на себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием сайта.

 

2. Запрещается

 

 

  • Не допускаются к публикации объявления, содержание которых нарушает общепринятые нормы морали и нравственности.
  • Не допускаются к публикации объявления, содержание которых нарушает законодательство Украины (содержат пропаганду наркотиков и/или насилия, расовой ненависти, порнографию и пр.).
  • Запрещается размещение объявлений не соответствующих тематике сайта.
  • Запрещается размещать одно и тоже объявление дважды в один или несколько разделов доски.
  • Запрещается размещать объявления, содержащие набор ключевых фраз.
  • Запрещается вставлять в объявление HTML код, BB-код и непонятные символы.
  • Запрещается писать заголовок и текст ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, в*ы*д*е*л*я*т*ь о_б_ъ_я_в_л_е_н_и_я спецсимволами.
Опубликовано 02 сентября 2013 г.
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