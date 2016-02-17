pH метр: делаем правильный выбор

PH-метр — измеряем кислотность самостоятельно Разные вещества и материалы имеют разный водородный показатель — pH-метр (лат. potentia hydrogeni – сила водорода). Его еще характеризируют как кислотно-щелочное равновесие (КЩР). Уровень pH определяется активностью ионов водорода в веществе. И чем меньше его значение, тем кислее среда. К примеру, если уровень pH в растворе <6,9, то такой раствор считается кислым, а если значение превышает показатель 7,1, то такая среда – щелочная. Как измерить уровень pH в домашних условиях? Для этих целей были созданы специальные инструменты — pH-метры. Это высокотехнологичные точные приборы, которые показывают концентрацию ионов водорода в разных веществах. Они бывают как портативные, так и стационарные. Для бытового использования, конечно же, чаще всего используются небольшие портативные метры. Если описывать простым языком принцип работы этого прибора, то его можно представить как своеобразный вольтметр, который определяет электродвижущую силу электродной системы, которая пропорциональна активности ионов водорода, а это и есть показатель pH. Такие приборы могут использоваться для вычисления уровня pH в почве, жидкости, растворах, воде, продуктах питания и т.д. Для чего необходимо знать уровень pH? От баланса щелочности-кислотности среды зависят многие химические процессы, вероятность их протекания вообще и даже их результаты. А химические реакции происходят везде и всегда – в земле, в воде, в продуктах питания, и даже в нас самих. Кроме разных лабораторий, заводов, сельскохозяйственных предприятий, где крайне важно контролировать химическую среду, уровень pH часто нужно определить и в бытовых условиях. К примеру, уровень кислотности почвы нужно знать тем, кто активно занимается огородничеством, садоводством и выращиванием культур в теплицах. Уровень pH воды, которую мы употребляем и используем важно знать всем, ведь это основа нашей жизни. При изменении баланса КЩР в организме человека снижается общий иммунитет, могу возникнуть одни болезни, или изменится процесс развиться других. Само по себе снижение уровня pH в организме в сторону кислотности вызывает состояние, которое называется ацидоз. А изменение в сторону щелочности — алкалоз. Кроме того, водородный показатель воды часто необходимо узнавать владельцам бассейнов и аквариумов. В бассейнах нарушение этого баланса может вызвать раздражение кожи и слизистых людей, и даже разрушение поверхности бассейна. А в аквариумистике часто встречаются такие виды рыбок, которые очень чутко реагируют на изменение кислотности их среды обитания.