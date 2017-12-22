Мариупольские новости

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та інструкції щодо її заповнення внесено наказом Мінфіну України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859». Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2017 року.