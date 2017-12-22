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Категория каталога статей: Мариупольские новости
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Мариупольские новости

До уваги платників податків!

Маріупольська ОДПІ  Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що 25 січня  2018 року о 10:00  проводиться семінар для платників податків на тему: «Актуальні питання в оподаткуванні суб’єктів господарювання – юридичних осіб рентними платежами та екологічним податком. 

добавлено: 16.01.2018
Щодо нової форми податкової декларації про майновий стан і доходи

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та інструкції щодо її заповнення внесено наказом Мінфіну України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859». Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2017 року.

добавлено: 16.01.2018
Новації законодавства в 2018 році

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що Законом України від 07 грудня 2017 року № 2246-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

добавлено: 16.01.2018
За 2017 рік платники Маріупольської ОДПІ поповнили бюджет на 4681,1 млн. гривень

За січень –  грудень 2017 року від платників Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області до бюджетів усіх рівнів  надійшло 4681,1 млн. гривень податків, що на 594,9  млн. гривень або 14,6 % більше відповідного періоду минулого року. 

добавлено: 16.01.2018
Телефони «гарячої лінії»

Телефони «гарячої лінії» по переміщенню товарів в зоні проведення АТО: 093-443-44-09, 067-717-36-88.

добавлено: 16.01.2018
Шановні громадяни!

Маріупольська ОДПІ Головного управління  ДФС у Донецькій області запрошує задекларувати свої доходи, отримані у 2017 році. Кампанія декларування доходів триває до  01 травня 2018 року.

добавлено: 16.01.2018
Шановні громадяни - платники земельного податку!

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що відповідно до п.281.1. ст.281 Податкового кодексу України (далі ПК) від сплати  земельного податку звільняються:

добавлено: 16.01.2018
До уваги платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців!

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області  звертає увагу, що  відповідно до Закону України «Про Державний бюджету України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII (далі Закон) з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата у  місячному розмірі становить 3723 гривні, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб  1762 гривні.

добавлено: 16.01.2018
К Всеукраинской неделе права

К Всеукраинской неделе права

Инструменты обеспечения прав и свобод человека в сфере фискальных отношений

добавлено: 22.12.2017
ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ:

«ГАРЯЧА»  ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ ТА ЗУСТРІЧІ 

З ПИТАНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СМ КОР ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ!

добавлено: 22.12.2017
Всего страниц: 2
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