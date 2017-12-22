Мариупольские новости

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що 25 січня 2018 року о 10:00 проводиться семінар для платників податків на тему: «Актуальні питання в оподаткуванні суб’єктів господарювання – юридичних осіб рентними платежами та екологічним податком.
Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та інструкції щодо її заповнення внесено наказом Мінфіну України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859». Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2017 року.
Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що Законом України від 07 грудня 2017 року № 2246-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:
За січень – грудень 2017 року від платників Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області до бюджетів усіх рівнів надійшло 4681,1 млн. гривень податків, що на 594,9 млн. гривень або 14,6 % більше відповідного періоду минулого року.
Телефони «гарячої лінії» по переміщенню товарів в зоні проведення АТО: 093-443-44-09, 067-717-36-88.
Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області запрошує задекларувати свої доходи, отримані у 2017 році. Кампанія декларування доходів триває до 01 травня 2018 року.
Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що відповідно до п.281.1. ст.281 Податкового кодексу України (далі ПК) від сплати земельного податку звільняються:
Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджету України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII (далі Закон) з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 3723 гривні, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб 1762 гривні.
К Всеукраинской неделе права
Инструменты обеспечения прав и свобод человека в сфере фискальных отношений
ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ:
«ГАРЯЧА» ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ ТА ЗУСТРІЧІ
З ПИТАНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СМ КОР ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ!