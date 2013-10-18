Интересное

Вы когда-либо задавались вопросом, почему Вы не можете хранить преданность работе больше, чем несколько недель? Вы чувствуете, что ничего не делаете неправильно и просто думаете, что люди, которые уволили Вас, не имели никакой причины для этого и просто злые? Вот несколько подсказок для Вас, чтобы произвести хорошее впечатление за первый месяц на Вашей работе так, чтобы Вы хранили верность своей работе в течение долгого времени.