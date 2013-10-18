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Категория каталога статей: Интересное
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Интересное

Выбрать жилье поможет sutki.ua

Как спланировать поездку в гостеприимный и значимый город Галиции –Тернополь, чтобы прибывшие чувствовали себя уютно, а время здесь пролетало незаметно? Что надо предпринять, чтобы почувствовать себя как дома, как будто и не уезжали из родных стен? Независимо от того, по какой причине стопы путешествующих направляются именно сюда (командировка или туристическая миссия), никому не хочется, чтобы из-за плохих условий временного жилья впечатления о городе с огромной историей и интереснейшими видами были испорчены.

добавлено: 06.07.2015
категория: Интересное
Как произвести хорошее впечатление за первый месяц на работе

Вы когда-либо задавались вопросом, почему Вы не можете хранить преданность работе  больше, чем несколько недель? Вы чувствуете, что ничего не делаете неправильно и просто думаете, что люди, которые уволили Вас, не имели никакой причины для этого и просто злые? Вот несколько подсказок для Вас, чтобы произвести хорошее впечатление за первый месяц на Вашей работе так, чтобы Вы хранили верность своей работе в течение долгого времени.

добавлено: 08.06.2015
категория: Интересное
Собственный кофейный бизнес "на колесах"

Организация собственного бизнеса – это ответственное дело, требующее очень серьезного подхода. Немаловажную роль здесь играет выбранная сфера деятельности. Необходимо оказывать услуги или реализовывать товары, которые пользуются большой популярностью у потенциальных потребителей.

добавлено: 20.01.2015
категория: Интересное
Как не промахнуться с подарком

Праздники всегда приносят множество приятных моментов, в число которых входит и получение подарков. Проблемы начинаются же тогда, когда подарок, особенно, если это приключения в подарок для женщин, нужно выбрать самому. Для того, чтобы не ошибиться в этом щекотливом вопросе следуйте нижеизложенным рекомендациям.

добавлено: 20.06.2014
категория: Интересное
ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ: эффективное оздоровление

Многие напитки очень часто появляются на наших столах. Но что мы знаем о зеленом кофе, который не так часто можно увидеть во время трапезы? Оказывается, что растущая популярность этого напитка совсем не напрасна.

добавлено: 12.06.2014
категория: Интересное
Свадебные платья в Одессе

Свадьба. Одно лишь упоминание этого слова будоражит воображение девушек... Где провести церемонию? Где заказать торт? Где купить платья в Одессе ? Тамада... Музыка... Всяких организационных моментов очень много, но есть один вопрос к которому девушки относятся особенно ревностно- это выбор свадебного платья!

добавлено: 08.12.2013
категория: Интересное
В чём польза мануальной терапии?

Мануальная терапия – скорая помощь не только при растяжениях и вывихах. В чём же ещё достоинства терапии, ставшей в последнее время настолько знаменитой?

добавлено: 07.12.2013
категория: Интересное
Бизнес по выращиванию клубники с магазином Greensad

​Клубника ароматная, красивая, вкусная ягода может употребляться в свежем виде, используется для производства напитков, мороженого, кондитерских изделий, десертов. 

добавлено: 27.11.2013
категория: Интересное
Путешествие в Марокко: Как сориентироваться на рынках Марракеша и выбрать сувенир?

Марракеш, или, как говорят сами жители, Мракеш, основанный в 1062 году, очень быстро стал культурным, религиозным и коммерческим центром Марокко. Именно в этот город едут те, кто хочет увидеть настоящий, колоритный и узнаваемый Марокко. На многочисленных рынках и в магазинах сувениров Марракеша просто невозможно не купить этнические сувениры, которые станут не только приятным воспоминанием о путешествии по этой стране, но и изюминкой вашего интерьера. Ведь «марокко-стиль» в дизайне квартир и домов популярен сегодня во всем мире!

добавлено: 31.10.2013
категория: Интересное
Уличная роскошь в виде гранитных бордюров

Бордюры полезны и на проезжей части, и на пешеходной. Их делают из разных материалов. Естественно, что самый прочный и долговечный бордюр - это бордюр из гранита, о чем свидетельствуют дороги старых городов.

добавлено: 18.10.2013
категория: Интересное
Всего страниц: 1
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