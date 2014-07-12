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Знаменитый чехол от мирового бренда JustCavalli

Чехлы для iPhone 5в настоящее время – самые востребованные товары на потребительском рынке, после революции, которую провернула империя Apple. Они являют широкую линейку различной по цвету, форме и размерам «одежды» для ваших устройств. И действительно, сейчас, только ленивый не прикупил себе чехольчика для любимого телефончика, дабы отличиться от своего окружения. В наше время чехлы являются атрибутами моды и неповторимого стиля каждого. Теперь это – неотъемлемый аксессуар . А так как мода с утилитарностью не связана, то чем больше – тем лучше. Балуйте себя и свои драгоценные телефоны в соответствии с модой и своими желаниями.

Представляем вашему вниманию новейший, силиконовый чехол для вашего любимого электронного устройства. Именно этот представитель огромного семейства чехлов является «изюминкой» в своем роде. Он подойдет для тех избалованных и экстраординарных персон, чьи телефоны не похожи на другие. Найти этот чехол можно перейдя в раздел для IPhone 5 http://ichehol.com.ua/chehli-dlya-iphone-5-5s.html, в магазине Айчехол.

Черно-красный леопард – довольно смелое сочетание цветов. Расцветка, которую действительно приятно держать в руках. Истинно изысканная вещь. Как правило обладатели таких вещей сами по себе представляют натуру интересную и разностороннюю, отличаются неповторимым чувством стиля и такта.

Сам по себе чехол представляет собой крайне занятную вещь. Благодаря своей силиконовой структуре его очень приятно держать в руках, он не выскальзывает и обеспечивает надежную защиту задней панели вашего любимого телефона. Боковая сторона выполнена в красном цвете, что представляет собой крайне оригинальный цветовой вариант и выгодно подчеркивает простоту передней панели телефона. Красный цвет подойдет, кстати, как для белого, так и для черного телефонов, что явно является плюсом. Чехол характеризуется высокой прочностью и износостойкостью, а так же защитит от воды, поэтому ваш телефон будет служить вам верой и правдой долго и счастливо.

Анатомический рельеф чехла, повторяющий кнопки, плотно к ним прилегает и не вызывает никаких щелчков. Еще одна важная дизайнерская деталь – чехол предназначен именно для айфона 5s, поэтому выемка для камеры ограничивается, не захватывая границы цветов задней панели айфона, то есть ограничивает только камеру и однородный цвет вокруг нее. Чехол компактен, не увеличивает телефон и не утяжеляет его. Боковая поверхность, в отличие от пластиковых чехлов, надолго сохраняет свой цвет, не блекнет и не истирается.

Такой вариант чехла, несомненно, порадует вас и ваших близких, он будет отличным подарком на любой праздник. С таким чехлом вы не сможете оставаться незамеченной. Не отказывайте себе в удовольствии! Побалуйте себя на ichehol.com.ua.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения12.07.2014
Количество просмотров144
Статью добавил пользователь admin
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