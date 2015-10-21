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Зимняя резина. Её особенности

Большое обилие разных брендов, марок и фирм сегодня представляют свою продукцию на авторынке. Даже более купить шины можно не на привычном базаре, или специализированном магазине, но даже на интернет-просторах, например, на SkladShin.com или других подобных ресурсах. Так, в преддверии зимы уже не стоит выбирать специальный день или тратить выходной на поездки и поиски подходящего товара. Можно просто дома с чашкой чая в руке выбрать комплект резины и уже через несколько дней она будет доставлена. Удобно, без сомнений. Но, выбирая автошины зимние, конечно многих водителей интересует вопрос, чем же они особенны и почему каждый производитель утверждает, что его товар самый лучший, при явной аналогичности его покрышек с другими марками. Попробуем разобраться.

Особенности зимней резины

Шины для зимы, естественно, имеют существенные отличия от летней резины, что и позволяет обеспечивать надёжность и отменные качества езды в холодное время года. Главными особенностями, которые их отличают есть:

  • лучшие качества эластичности и гибкости – благодаря этому покрышки не дубеют на морозе и обеспечивают плавность езды даже по снеговым заносам или ледяной крошке;
  • составом материала – в формулу добавляется больше силикона и других сопутствующих элементов, чтобы обеспечить мягкость;
  • конфигурация рисунка – более сложный, с множеством дополнительных элементов, он является залогом надёжности сцепления с поверхностью дороги, даже при езде по сложным участкам.

Особенности состава сырья

Одним из самых важных отличий есть именно разница материалов. Летние покрышки отличаются жёсткостью и твёрдостью, что  обеспечивает хорошую износостойкость. А вот зимние – более мягкие и эластичные, что препятствует загрубению в зимнюю пору и предотвращает появление трещин.  Именно рецептура состава, из которого изготавливаются покрышки, и является ключевым отличительным фактором сезонных комплектов.

Все современные шины изготавливаются из резины. Именно она является основой, на разных этапах производства в неё добавляются кремниевая крошка, силикон и другие компоненты.

Отличие между шинами разных брендов в том, что  каждый производитель имеет собственную формулу состава, которая является секретом фирмы и тщательно скрывается от конкурентов. Также каждый изготовитель может менять концентрацию и соотношение веществ, добавлять новые элементы, чтобы добиться новых качеств своих зимних шин, которые станут их характерными особенностями и популяризуют товар на автопросторах.

Источник: Интернет магазин Шин skladshin.com

Категория Рекламные статьи
Дата размещения21.10.2015
Количество просмотров75
Статью добавил пользователь admin
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