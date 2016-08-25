Зеленый листовой чай

Минуты чаепития – особенное удовольствие для настоящих ценителей. Регулярное употребление заварки из зеленых листьев не только приносит весомую пользу здоровью, но и доставляет радость вкуса и аромата в любой день. Такой напиток заряжает энергией и прекрасно дополняет любой обед или завтрак.

Что такое

Крупнолистовой зеленый чай изготавливается путем термической обработки листьев с последующей ферментацией. Полученный окисленный продукт высушивается и превращается в будущий ароматный напиток. Иногда после высушивания листья подвергают размельчению и скручиванию на специальных аппаратах. Так получается зеленый гранулированный чай. Все остальные сорта, не подверженные измельчению, можно отнести к крупнолистовым. Но в любом таком чае присутствует травяная нотка, вкус всегда насыщенный, с приятным сладковатым оттенком. Такому наслаждению многие посвящают минуты отдыха, и прерывают работу, отдавшись мечтаниям. Зеленый чай заказать просто – интернет-магазин Coffee.ua представляет все лучшие сорта этого напитка.

Польза

Взбодриться с утра можно с пользой. В отличие от кофе, кофеин, содержащийся в зеленом напитке, не влияет на работу сердечной мышцы. Напротив, общее состояние организма нормализуется, и человек чувствует себя лучше.

Проходят головные боли;

усталость;

увеличивается работоспособность;

улучшается обмен веществ;

состояние кожи.

Учеными Японии было установлено, что никакой другой напиток так активно не участвует в омоложении клеток. Благодаря витамину Е, содержащемуся в зеленой чае, замедляется процесс старения, и что немаловажно для худеющих – снижается чувство голода. К примеру, зеленый байховый чай может прекрасно заменить сахарозу. В нем содержится достаточно сахара и витаминов, которые позволяют с легкостью отказаться от калорийных сладостей.

Виды

В России не всегда можно было купить настоящий зеленый чай, раньше эта возможность была доступна лишь избранной категории людей. Сейчас же можно приобрести самые разнообразные его виды. Они различаются по форме листа, месту сбора и по технологии производства:

Рассыпной Порошковый Гранулированный Плиточный Прессованный

Свой любимый сорт найти просто – зеленый чай интернет-магазин представляет во всех его форматах.

Среди них популярны цейлонские, японские, китайские сорта:

Туо ча;

Лунцзин;

Сен Ча.

Все эти виды известны как истинным гурманам, так и рядовым покупателям.

Можно приобрести напиток с фруктовым или травяным вкусом, рассыпной и в пакетиках. Но для каждого из этих видов важно качество, которое во многом зависит от производителя. Некачественный сорт легко определить по аромату. Если он слишком резкий и навязчивый, то в составе такого напитка обязательно присутствуют ароматизаторы. Натуральные ингредиенты в виде сушеных фруктов или лепестков цветка дают заварке нежный неповторимый аромат. И это доказывает, что природа дает нам лучшее.