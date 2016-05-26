Здоровый отдых овеянный традициями

Русская баня и финская сауна давно стали традиционным вариантом полезного времяпровождения. По сей день, многолетний опыт наших народов в области банных процедур передается из поколения в поколение. В первую очередь, бани Киева предложат вам воспользоваться вениками из разных сборов, которые традиционно применяются при проведении водных процедур только русскоязычными народами. Посещая сауны Киева, которые традиционно считаются финскими, вы не встретите веников, однако, жарка и сухая парная непременно пойдет на пользу и обеспечит эффективное оздоровление. Несколько традиционных методов посещения баньки Многие русские бани Киева, которые находятся на сайте http://www.всебани.kiev.ua, предложат воспользоваться традиционными методами паренья, которые предполагают: Окунание в холодную прорубь после посещения парной. Мгновенно тонизирует организм и мышечные ткани. Резкий контраст способствует нормализации общей циркуляции крови, а также существенно повышает сопротивляемость организма всевозможным инфекционным заболеваниям.

Особую традиционную парную. В подобном помещении обязательно установлена дровяная печь-каменка, на раскаленные камни которой подается вода, обеспечивающая высокую влажность. В некоторых конструкциях «по-старому», топка печи находится непосредственно в парной, а дым отводится через вентиляционные отверстия помещения. Такую парную называют «банькой по-черному».

Использование веников. Традиционные бани Киева обязательно предложат воспользоваться веником. Данный аксессуар выполнен в виде сбора веточек деревьев или кустарников, вещества которых обеспечивают дополнительный оздоровительный эффект. Основное назначение веника – нагнетание жаркого воздуха на тело человека, а также проведение своеобразной массажной процедуры. Ощутив однажды пользу применения веников, которые дополнительно насыщают влажный воздух приятным ароматом и полезными эфирными маслами, вы не захотите с ним расставаться. Именно поэтому многие сауны Киева также предлагают использовать веник для паренья. Из истории Даже в «Повести временных лет», написанной Нестором летописцем, упоминается традиционная русская баня с вениками. Во время путешествия Апостола Андрея на землю славян, он был очень удивлен тем, что люди парились в шалашах и хлестали себя вениками, после чего выбегали голыми и окунались в снег или проруби. Геродот, описывая жизнь Скифов обращал внимание на то, что женщины при посещении бани готовили специальную пасту, которой натирали все тело. Это были первые зачатки использования косметических средств, которые сегодня предложат практически все бани и сауны Киева.