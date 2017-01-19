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Запорожская кондитерская фабрика

Почувствуйте вкус детства с «ЗКФ» из Запорожья

Найти равнодушного к сладостям человека крайне затруднительно, ведь каждый любит побаловать себя вкусной шоколадной конфетой или кусочком тортика. На Всеукраинском кондитерском портале представлен перечень проверенных поставщиков сладких изделий, в том числе и «ЗКФ» из Запорожья.

Компания начала свою деятельность в послевоенное время в 1945 году, но несмотря на первоначально небольшие размеры завода и объемы производства, сумела доказать свое право на существование. С каждым годом на предприятии совершенствовали технологию изготовления, разрабатывали новые рецепты. Сегодня цеха кондитерки «ЗКФ» оснащены современным оборудованием.  В каталоге компании представлены различные виды продукции:

  • конфеты пралине;

  • грильяж;

  • вафли;

  • карамель;

  • халва;

  • леденцы;

  • сахарное печенье;

  • помадные конфеты;

  • подарочные наборы.

В качестве продукции сомневаться не приходится. Все изделия изготавливают из натуральных ингредиентов. Ароматизаторы, генно-модифицированные организмы, консерванты полностью исключены из состава. Сертификат международного стандарта ISO9001:2008 является этому подтверждением.

На пути к совершенству!

Запорожская кондитерская фабрика радует своими товарами не только украинцев, сладости экспортируют в Грузию, Германию, Латвию, Таджикистан, Эстонию, Азербайджан, Литву, Армению, Кыргызстан.

Сегодня на предприятии происходит глобальная реконструкция. Производственные линии совершенствуют, мастера стремятся увеличить качество готовой продукции. Тем не менее, специалисты не забывают про сохранение традиций. Каждое кондитерское изделие по-прежнему остается произведением искусства, хранит в себе любовь и тепло своего создателя.  Неповторимый вкус сладостей стал визитной карточкой фабрики на многие года.

Где найти полную информацию о компании?

Особенно популярными остаются подарочные наборы «ЗКФ», которые будут уместны на любом празднике. Конфеты в тематических картонных коробках, шоколадно-вафельный торт, новогодние наборы – все это можно приобрести в магазинах Запорожья.

Цены на продукцию Запорожской кондитерской фабрики порадуют каждого потребителя. На Всеукраинском портале кондитеров размещена контактная информация и отзывы о фирме. Компания занимается оптовой и розничной торговлей, поэтому сможет заинтересовать закупщиков выгодными предложениями. На официальном сайте также находится прайс, статьи и данные для акционеров.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения19.01.2017
Количество просмотров197
Статью добавил пользователь admin
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