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Заказывайте стильный рулонный газон на нашем сайте www.kvint.com.ua

Даже самый красивый дом теряет вид без ухоженной территории, основой которой является густой зеленый газон. Он не только облагораживает участок, но и защищает от пыли, сорняков, а также лучше сохраняет прохладу в жаркие летние дни.

Организовать на собственном участке стильный газон можно, посеяв семена газонных трав либо уложив рулонный газон. В обоих случаях советуем обратиться к высококвалифицированным специалистам нашей компании kvint.com.ua ЦЕНТР ГАЗОННЫХ ТРАВ, которые дадут Вам рекомендации по выбору и укладке рулонного газона в Киеве, а также помогут подобрать смеси семян газонных трав от лучших европейских производителей.

При выборе семян газонных трав нужно учитывать тип почвы, особенности ландшафта участка, затененность и целевое использование будущего газона. Если на газоне будут играть дети, он должен быть очень мягким, если вы планируете активно заниматься спортом – износостойким, универсальный подходит для самых разных целей. Затененные участки мы рекомендуем засеять семенами теневыносливых сортов, а солнечные, наоборот, светолюбивыми и стойкими к выгоранию сортами.

Обычно для выращивания газона используются райграс, мятлик луговой, овсяница. Эти травы неприхотливы в уходе, устойчивы как к морозам, так и жаре, а их плотный корневой покров не позволяет сорнякам пробиться на поверхность. Засеивать газон семенами трав только одного сорта мы не рекомендуем, поскольку из-за неблагоприятных погодных условий или особенностей почвы есть риск, что газон не будет достаточно стойким и густым. Самостоятельно правильно составить смеси семян довольно сложно. Поэтому чтобы вырастить красивый и качественный газон, целесообразно покупать готовые смеси семян, в которые входят разные сорта, дополняющие друг друга по характеристикам. Наша компания предлагает только лучшие семена газонных трав, сертифицированные в Украине, поэтому вы можете быть уверены в экологичности и высоком качестве нашей продукции.

Кроме подбора семян, важно не только хорошо подготовить почву, тщательно ухаживать за всходами и беречь молодой газон от вытаптывания, но и производить подсев на слабых участках. При этом необходимой густоты и прочности сеяный газон все равно достигнет не раньше, чем через несколько месяцев. Если же вы хотите, чтобы на вашем участке появился густой травяной покров в короткие сроки и без особых усилий, заказывайте стильный рулонный газон на нашем сайте www.kvint.com.ua. 

 Источник: http://www.kvint.com.ua

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения29.02.2016
Количество просмотров189
Статью добавил пользователь admin
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