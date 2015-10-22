Репутация и имидж отеля должны проявляться во всем, даже, на первый взгляд, в мелочах. Когда ваш отель выбирают, значит, доверяют вам, и это доверие важно оправдать. Отель должен гарантировать полную безопасность не только постояльцев, но и их личных вещей. Сегодня трудно себе представить хороший гостиничный номер без сейфа, ведь он абсолютно необходим. В сейфе могут хранить не только важные документы, но и деньги и ценные вещи, и вы должны гарантировать полную сохранность. Именно поэтому при выборе сейфа стоит отдавать предпочтение специализированым. Для того чтобы сразу обеспечить весь отель, стоит заказать гостиничные сейфы оптом. Сейфы для гостиниц обладают рядом отличий от сейфов для офисов или домов. Они достаточно компактного размера, поэтому без особого труда поместятся в любом шкаф. Для правильного использования на дверке размещают правила пользования сейфом. Благодаря простым картинкам даже иностранный гость сможет понять правила эксплуатации. Большинство сейфов на кодовом замке и лицевая панель оснащена дисплеем, который сообщает, если код введен неправильно. Несмотря на компактные размеры, в сейф с легкостью поместятся не только документы и деньги, но и небольшая фото и видео-техника. Во всех сейфах предусмотрен мастер-ключ, который пригодится, если постоялец забудет код доступа. С его помощью персонал гостиницы сможет открыть дверку и достать содержимое. Заказать гостиничный сейф в интернет магазине OfficeMan.ua можно в течение нескольких минут, ведь сегодня нет необходимости ездить по городу в поисках подходящей модели. В нашем интернет-магазине вы найдете сейфы различных размеров и только от проверенных производителей. У вас не уйдет много времени на оформление заказа, так как предусмотрена оптимальная система поиска. Всего через пару секунд, после того как вы задали параметры, подходящая модель будет найдена. Купить гостиничный сейф, можно не только заполнив форму заказа на сайте, но и позвонив по указанным телефонам. Квалифицированные менеджеры всегда готовы предоставить исчерпывающую информацию по товару, способам оплаты и доставке. Гостиничные сейфы в Киев будут доставлены уже через сутки, заказ в другие города Украины прибудет через несколько дней. В нашем магазине цена на гостиничные сейфы значительно ниже, чем в аналогичных точках продажи. Делать покупки у нас не только просто и быстро, но и очень выгодно. Источник: Новости IT-технологий