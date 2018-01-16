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Категория каталога статей: Мариупольские новости

За 2017 рік платники Маріупольської ОДПІ поповнили бюджет на 4681,1 млн. гривень

За січень –  грудень 2017 року від платників Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області до бюджетів усіх рівнів  надійшло 4681,1 млн. гривень податків, що на 594,9  млн. гривень або 14,6 % більше відповідного періоду минулого року.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження за січень – грудень 2017 року до місцевого бюджету міста зросли на 326,4 млн. гривень, або 12,3 %, та склали понад 2980,0 млн. гривень; до державного бюджету - на  268,5 млн. гривень, або 18,7 % та склали 1700,6 млн. гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 779,6 млн. гривень; податку на додану вартість – 610,1 млн. гривень; податку на прибуток підприємств – 124,4 млн. гривень;  акцизного податку – 7,9 млн. гривень.

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

Категория Мариупольские новости
Дата размещения16.01.2018
Количество просмотров164
Статью добавил пользователь admin
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