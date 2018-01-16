За 2017 рік платники Маріупольської ОДПІ поповнили бюджет на 4681,1 млн. гривень

За січень – грудень 2017 року від платників Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області до бюджетів усіх рівнів надійшло 4681,1 млн. гривень податків, що на 594,9 млн. гривень або 14,6 % більше відповідного періоду минулого року.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження за січень – грудень 2017 року до місцевого бюджету міста зросли на 326,4 млн. гривень, або 12,3 %, та склали понад 2980,0 млн. гривень; до державного бюджету - на 268,5 млн. гривень, або 18,7 % та склали 1700,6 млн. гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 779,6 млн. гривень; податку на додану вартість – 610,1 млн. гривень; податку на прибуток підприємств – 124,4 млн. гривень; акцизного податку – 7,9 млн. гривень.

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області