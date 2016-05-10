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Категория каталога статей: Рекламные статьи

Жилой комплекс "Добробут"

Мечты становятся реальностью

Вы давно ищете подходящее жилье, но ни один из вариантов не удовлетворяет вашим требованиям? Вы уже разочаровались в поисках семейного гнездышка? Не стоит расстраиваться, ваши проблемные поиски закончатся на Жилом комплексе в Днепропетровске «Добробут». Не сомневайтесь – здесь все желания воплотятся в жизнь!

«Добробут» — гарантия благополучия

«Добробут» Жилой комплекс Газ. Правда 17а» — это новый проект компании, которая уже более 10 лет занимает активные позиции на рынке недвижимости, держит высокую планку качества, использует исключительно проверенные современные технологии в постройке элитного жилья. При этом продажи квартир от застройщика осуществляются по приемлемым ценам. Ведь стоимость 1 кв. м. всего лишь 9 499 грн. (от 40 кв. м.). Все детали покупки квартиры в новостройке в Днепропетровске можно уточнить на официальном сайте компании pravda17a.com.ua, а также напрямую связавшись с менеджером или руководителем Центра продаж ЖСК Добробут.

Комфорт и безопасность превыше всего

Точный адрес новостройки в Днепропетровске: Жовтневый район, улица Газеты Правда, 17а. Жилой комплекс находится на второй линии проспекта, в тихом, но комфортном месте. Туда всегда можно добраться на общественном транспорте из любой точки города. Остановка находится совсем рядом, а до центра 5-7 минут езды. При покупке квартиры в новостройке от застройщика очень важен аспект экологической безопасности жилья. ЖК «Добробут» находится у зеленой парковой зоны, вблизи прекрасной набережной, что является очень привлекательным расположением дома, особенно для семьи с маленькими детьми. Территория Жилого комплекса ограждена и находится под круглосуточным наблюдением охраны. Также имеется охраняемый паркинг, который предоставляет каждому жителю своё место для стоянки авто и его защиты от непогоды. Если вы решили купить квартиру в новостройке в Днепропетровске и одновременно получить надежное, качественное и комфортное жилье, то в Жилом комплексе «Добробут» все это будет вам обеспечено. А как приятный бонус – прекрасный вид из окна, что редко встретишь в центре большого города.

Отдых на любой вкус

Для релакса после тяжелых будней можно прогуляться у Днепра, устроить пикник в парке, послушать музыку в филармонии, погрузиться в искусство, посетив галерею или музей, или отправиться всей семьей в ТРЦ «Вавилон». Не составит проблемы и съездить за покупками в любой супермаркет или на продовольственный рынок. Детям тоже некогда будет скучать, для них лучшие центральные школы и садики города, а на десерт — всеми любимый McDonalds. Кому-то придется по вкусу ресторан национальной украинской кухни неподалеку, а также многие другие общественные заведения. Поблизости можно порадовать себя в салоне красоты. Все это находится рядом с новостройкой на Правде в городе Днепропетровске, и это именно то, что вам нужно.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения10.05.2016
Количество просмотров90
Статью добавил пользователь admin
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