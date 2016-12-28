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Женская парфюмерия в Харькове

Супермаркет РОСТ

Для завершения образа каждой женщине необходим стойкий и подходящий к случаю аромат, способный подчеркнуть её индивидуальность и тонкий вкус. Учитывая пожелания прекрасных дам, супермаркет «РОСТ» собрал в своём ассортименте лучшую парфюмерную продукцию.

У нас вы можете не только выгодно купить женские духи в Харькове, но и приобрести действительно оригинальную парфюмерию. Мы работаем с проверенными поставщиками, что гарантирует защиту от подделок. Нашим покупателям представлены:

  • духи оригинальных брендов;
  • большой выбор туалетной воды;
  • парфюмированная вода различных марок.

В супермаркете «РОСТ» представлены такие всемирно известные производители женской парфюмерии, как:

  • Sergio Tacchini;
  • Armand Basi;
  • Calvin Klein;
  • Dolce&Gabbana;
  • Elizabeth Arden;
  • Gian Marco;
  • Lanvin;
  • Moschino;
  • Nina Ricci;
  • Angel Schlesser;
  • Salvadore Ferragamo;
  • Versace.

В ассортименте имеются цитрусовые, восточные, древесные, свежие и цветочные ароматы, чтобы каждая девушка могла сделать оптимальный выбор.

Кроме того, «РОСТ» предлагает прекрасный выбор душистой воды для маленьких принцесс. Ненавязчивый и приятный запах наряду с оригинальным дизайном упаковки обязательно понравится вашим подрастающим модницам.

Вы можете заказать духи разного литража от 30 до 100 мл в зависимости от ваших желаний и финансовых возможностей.

Интернет-магазин «РОСТ» – ваш самый верный спутник в выборе парфюмерии, поскольку мы предлагаем своим клиентам:

  • самые доступные цены;
  • внушительный выбор;
  • только оригинальную продукцию;
  • удобство оформления заказа;
  • возможность доставки.

Вам больше придётся тратить время и силы в поисках нужного аромата и приемлемой стоимости. В супермаркете «РОСТ» обязательно найдётся то, что вам нужно, за минимальную цену. 

Самая крупная сеть супермаркетов в Харькове - «РОСТ». Сегодня она состоит из пяти торговых центров. Общая площадь около 60000 квадратных метров.

Магазины «РОСТ» постоянно предлагает своим покупателям товары по самым доступным и выгодным ценам. Ассортимент один из лучших в Харькове! «РОСТ» всегда предоставляет большой выбор отечественных и импортных товаров.

Звено менеджеров постоянно увеличивают ассортимент товаров на полках, находя и заключая новые договора с поставщиками. Этому способствует посещения выставок и семинаров, как в Украине, так и за рубежом. В «РОСТ»е Вы сможете купить все, что душа пожелает: продукты питания, парфюмерию, постельные принадлежности, детскую одежду и игрушки, а также многое другое.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения28.12.2016
Количество просмотров234
Статью добавил пользователь admin
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