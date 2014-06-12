ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ: эффективное оздоровление

Многие напитки очень часто появляются на наших столах. Но что мы знаем о зеленом кофе, который не так часто можно увидеть во время трапезы? Оказывается, что растущая популярность этого напитка совсем не напрасна.

Большинство населения Бразилии употребляет именно этот оздоровительный кофе, который отличается от своего черного брата наиболее высоким содержанием витаминов и минералов. Одним из основных элементов зеленого кофе является никотиновая кислота, которая улучшает работу всего организма.

Зеленые зерна кофе выращиваются в экологически чистых районах, что непременно является большим плюсом. Но что такое зеленый кофе? А это чаще всего кофе сорта Арабика, который не проходил процедуру обжарки. Именно поэтому сохраняется в зернах много очень полезных веществ.

В процесс приготовления входит и термическая обработка зерен, а потом и варка напитка. Но жарить зерна нужно строго наблюдая за временем, которое не должно быть больше 10 минут, и проходит эта процедура всегда на небольшом огне. После обжарки можно перемолоть кофе в порошок, но частицы должны быть среднего размера, а не превращать зерна в пыль.

Варить зеленый кофе тоже нужно аккуратно, чтобы полезные микроэлементы не уничтожались, а принесли пользу после употребления уникального напитка.

Употреблять полезный и бодрящий напиток рекомендуется минут за 30 до завтрака. Доказано, что именно в этом случае зеленый кофе приносит наибольшую пользу.

Польза для организма в результате выпитой даже одной чашки зеленого кофе давно уже очевидна. Поэтому все больше людей, следящих за своим весом и здоровьем, включают этот зеленый бодрящий напиток в программу оздоровления. Источник: http://greenkoffe.com.ua/