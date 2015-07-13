Японские средства защиты от солнца в Украине

Мы все с нетерпением ждём наступления лета, особенно дети. Время жаркого солнца и пляжа не только доставляет радость и веселье, но и вынуждает нас опасаться солнечных ожогов.

Педиатры рекомендуют детям находиться на солнце не больше 5 минут. С применением солнцезащитных кремов это время увеличивается и зависит от уровня защиты (SPF).

Например, детям, живущим в городе, для нормального пребывания на солнце понадобиться крем от 15 до 20 SPF.

Для деток, которые лето подводят на даче понадобиться крем от 20 до 25 SPF. Если же Вы планируете поездку заграницу в солнечные страны — обязательно нужно купить крем от солнца на 25-40 SPF.

Конечно, каждый ребёнок индивидуален и имеет свои особенности. Поэтому, выбирая защиту от солнца, стоит обратить внимание на тип детской кожи, возраст, солнечную активность, облачность, время суток и т.д.

К примеру, светлые детки с бледной кожей нуждаются в более сильной защите, чем малыши с темными волосами и смуглой кожей. Японская компания Wakodoо разработала серию детских кремов от солнца с мягкой гипоаллергенной формулой, которая способна не только защитить от воздействия ультрафиолетовых лучей и сухости (экстракт листьев персикового дерева сохраняет влагу в верхних слоях кожи). Использовать такой крем можно ежедневно, выходя на улицу.

Крем надёжно защищает от β-лучей, которые обычно вызывают раздражения и покраснения. Он также сохраняет свою эффективность после недолгого пребывания в воде. Компоненты, входящие в состав, очень близки по своей структуре к клеткам кожи, благодаря чему крем весьма безопасный и щадящий.

В составе также отсутствуют парабены, спирты, консерванты, ароматизаторы и красители, так что детская кожа избежит аллергических реакций. Для защиты кожи достаточно нанести небольшую часть крема на поверхность, после активного купания и растирания полотенцем стоит повторно нанести крем. Для полного смывания понадобится обычное мыло. Запрещается использовать средство для защиты от солнца в случае повреждения кожи (открытые раны, экземы и т.д).

Купить детский крем от солнца можно здесь, в интернет-магазине детских товаров newlife-baby.com. На сайте Вы найдёте солнцезащитные средства с факторами 17 и 30 SPF. Японская продукция компании Wakodo прошла тесты на аллергические пробы, соответствует всем установленным стандартам качества и признана одной из лучших среди подобных продуктов-аналогов.