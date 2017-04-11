Встраиваемая кухонная техника от лидера онлайн-продаж

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Современная кухня заменила семейный очаг. Здесь готовят и едят, болтают за чашкой чая, а иногда она — единственное место, где ненадолго собирается вся семья. Поэтому важно рационально и функционально оборудовать кухню, сделать ее красивой и уютной.
Минимально необходимый набор техники для кухни: плита или варочная поверхность с духовым шкафом, холодильник, вытяжка. Собирать его попредметно — долго и проблематично: то что-то по цвету не подходит, или внешне подходит, но не помещается. Для тех, кто хочет решить вопрос с оборудованием кухни быстро и просто создана встраиваемая техника.
Где купить встраиваемую технику
Чтобы приобрести действительно качественную технику по адекватной цене, с гарантиями, важно найти проверенный магазин с хорошей репутацией.Харьковский интернет-магазин «Техномастер» работает с 2008 года и за это время заработал репутацию надежной онлайн-площадки. Изначально магазин специализировался на холодильниках, но сегодня это огромная площадка, где есть все необходимое для комфортной жизни.
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Покупать встраиваемую технику для кухни в «Техномастере» удобно и выгодно
Оперативная доставка за 1-3 дня в любой уголок Украины, а по Киеву, Днепру, Одессу и Харькову — в день заказа (если заказывали в первой половине дня или накануне вечером). Кроме того, в этих городах работают пункты самовывоза — приезжайте, сразу осматривайте покупку и забирайте в удобное время. Все представленные в каталоге модели в наличии на складах.
Удобно и рассчитываться за технику: наложенным платежом, если забираете в отделении «Новой почты», с банковской карты или через электронные системы. Обязательно выдаются платежные документы и гарантийные талоны.
В интернет-магазине стремятся максимально снизить риски покупателей. Если вдруг вам попался неисправный товар, вы можете бесплатно отремонтировать его, обменять или вернуть деньги согласно закону о правах потребителей.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|11.04.2017
|Количество просмотров
|90
|Статью добавил пользователь
|admin
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