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Встраиваемая кухонная техника от лидера онлайн-продаж

Современная кухня заменила семейный очаг. Здесь готовят и едят, болтают за чашкой чая, а иногда она — единственное место, где ненадолго собирается вся семья. Поэтому важно рационально и функционально оборудовать кухню, сделать ее красивой и уютной.

бытовая техника

Минимально необходимый набор техники для кухни: плита или варочная поверхность с духовым шкафом, холодильник, вытяжка. Собирать его попредметно — долго и проблематично: то что-то по цвету не подходит, или внешне подходит, но не помещается. Для тех, кто хочет решить вопрос с оборудованием кухни быстро и просто создана встраиваемая техника.

Где купить встраиваемую технику

Чтобы приобрести действительно качественную технику по адекватной цене, с гарантиями, важно найти проверенный магазин с хорошей репутацией.Харьковский интернет-магазин «Техномастер» работает с 2008 года и за это время заработал репутацию надежной онлайн-площадки. Изначально магазин специализировался на холодильниках, но сегодня это огромная площадка, где есть все необходимое для комфортной жизни.

  • В «Техномастере» вы купите встраиваемую духовку, вытяжку или варочную поверхность по цене среднего смартфона или найдете уникальный дизайнерский вариант с множеством функций.
  • «Техномастер» считается одним из лучших онлайн-магазинов. Здесь продают только сертифицированную, официально ввезенную в Украину встраиваемую технику.
  • Еще одно преимущество — магазин сотрудничает с производителями напрямую. Это позволяет собрать в каталоге самые актуальные и востребованные модели, раньше всех завозить новинки, формировать конкурентные цены.

Каталог встраиваемой техники здесь!

Покупать встраиваемую технику для кухни в «Техномастере» удобно и выгодно

Оперативная доставка за 1-3 дня в любой уголок Украины, а по Киеву, Днепру, Одессу и Харькову — в день заказа (если заказывали в первой половине дня или накануне вечером). Кроме того, в этих городах работают пункты самовывоза — приезжайте, сразу осматривайте покупку и забирайте в удобное время. Все представленные в каталоге модели в наличии на складах.

бытовая техника

Удобно и рассчитываться за технику: наложенным платежом, если забираете в отделении «Новой почты», с банковской карты или через электронные системы. Обязательно выдаются платежные документы и гарантийные талоны.

В интернет-магазине стремятся максимально снизить риски покупателей. Если вдруг вам попался неисправный товар, вы можете бесплатно отремонтировать его, обменять или вернуть деньги согласно закону о правах потребителей.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения11.04.2017
Количество просмотров90
Статью добавил пользователь admin
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