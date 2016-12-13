Все достоинства настоящей мужской парикмахерской - барбешопа

Каждому мужчине хочется найти место, где можно было бы отдохнуть и с пользой провести время. Мужской барбершоп LumberJack это парикмахерская и мужской клуб в одном лице. Это атмосфера канадского бара, деревенский стиль и место, где можно пропустить стаканчик виски, забыв о заботах.

Мужская парикмахерская в Киеве – заведение, в котором можно поговорить, прикупить пару аксессуаров, привести в порядок голову и причесать мысли. Имидж ламберсексуала, ставший вдруг популярным в последнее время, поддерживают мужские парикмахеры барбершопа.

Специалисты барбершопа считают, что парикмахерское дело – это целое искусство и без настоящего фанатизма в этой профессии делать нечего. Работая с разными посетителями, ребята сделали вывод, что часть клиентов точно знает, какую прическу, форму усов и бороды хотели бы видеть после стрижки. Всем сомневающимся барберы помогут рекомендациями, как улучшить жизнь с помощью подходящей прически.

Цены в барбершопе на корректировку бороды – 150 грн, на стрижку – 300 грн. Работает детский парикмахер, сына можете постричь за 200 грн. Или приходите вместе с ребенком и стригитесь оба за 400 грн благодаря услуге «Отец+сын». Если вы уже солидный дровосек, прошедший пилы, топоры и сложные машины, специально для вас придумано камуфлирование седины. После окрашивания седины никто и не догадается, что ваши волосы начали белеть.

Для поддержания бороды и прически в порядке были придуманы клубные карты. С картой можно забыть о бритве, барберы парикмахерской помогут поддерживать мужской образ. Для посетителей карты бывают трех видов: Bronze (500 грн), Silver (1000 грн) и Gold (3000 грн). Карты выполнены в силе парикмахерской, дизайн карт также пересекается с темой лесорубов.

Можно смело сказать, что LumberJack barberhouse– это то заведение, после посещения которого даже женщина позавидует, что у нее нет усов. Семейные стрижки – отличное времяпрепровождение отца и сына, способ сблизиться и лучше понять, чего хочет ваше чадо. Мастера парикмахерской считают, что приучать к посещению барбершопа с раннего детства – это хорошо, ходить парой отец и сын – отлично.

LumberJack в Киеве находится на ул. Нижний вал и на ул. Патриса Лумумбы. Связаться с парикмахерской можно по электронной почте, по телефону или сразу записаться на стрижку или окаймление бороды в онлайне. Хотели попробовать королевское бритье всего за 250 гривен? Записывайтесь к барберу в одном из филиалов и наслаждайтесь услугами.