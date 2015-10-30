Врач-педиатр: государственный или частный?

Педиатр – это особый врач, ведь он следит за состоянием здоровья самого дорогого в вашей жизни: ребенка. Педиатр смотрит за здоровьем детей с самого рождения и до момента исполнения ими 18-ти лет и значит этот врач очень много в жизни каждого ребенка. Так, например, квалифицированный врач сможет распознать симптомы любой болезни и предупредить осложнения, которые могут оставить отпечаток на всю жизнь. Страшно? Но, на самом деле все серьезно, ведь от квалификации медика зависит здоровье вашего ребенка, а это очень серьезно. Как выбрать педиатра для ребенка? Существует два варианта: государственный и частный врач. Для того чтобы понять что лучше, нужно разобрать оба варианта. Государственный детский врач Государственный педиатр – это тот человек, к которому вы закрепляетесь с рождения по месту жительства. Первый месяц после рождения он приходит к вам домой два раза, в последующие месяца, вплоть до года, каждый месяц вам нужно появляться самим на прием в поликлинику. Конечно, главное преимущество государственной медицины – это ее бесплатность. В нынешнее время не каждый может позволить себе платную медицину. Давайте же разберемся, что же получает человек взамен за такую медицину? Длительные очереди в поликлиники с больными детьми, простояв которые врач вам уделит две минуты времени;

Возможность вызвать педиатра на дом только в рабочие дни и только до обеда. Кроме этого, к вам приедут только в случае, если ваш малыш серьезно болен и в него высокая температура;

Неквалифицированные врачи, которые выписывают не действенные, но очень дорогие препараты. Это не полный перечень «подводных камней», которые скрывает частная медицина. Частный педиатр Такую услугу предоставляют частные медицинские предприятия. Услуга подразумевает осмотр вашего ребенка всегда, когда у родителей возникают опасения по поводу здоровья малыша. Кроме этого, вы можете вызвать врача в любое время дня и ночи, и к вам обязательно приедут быстро и оперативно. Приехавший на вызов педиатр сделает квалифицированный осмотр, внимательно в спокойной обстановке послушает опасения родителей, и даст советы. Если ребенку необходимо лечение, педиатр его назначит на дому. Кроме всего прочего, если необходима перевозка, частные компании ее совершают оперативно и на специальном транспорте. Если вам нужна транспортировка лежачего больного или больного в тяжелом состоянии, то только такие компании вам смогут помочь в этом. Конечно, выбор предстоит делать родителям маленького пациента, в зависимости от состояния здоровья ребенка и материальных возможностей родителей. По информации сайта www.aybolit.org