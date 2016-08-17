Будь-яка дитина в родині, де є телефони, планшети, смартфони і комп'ютери, досить рано починає ними цікавитися. Як же визначити, де та межа між здоровим інтересом і залежністю від гаджетів. Зрозуміти це нескладно, поспостерігавши за поведінкою дитини і відповівши на такі питання. Скільки за часом дитина грає в комп'ютерні ігри? Якщо більше години в день - варто задуматися. Чи може дитина зайняти себе грою без комп'ютера або планшета? Наскільки легко можна відвернути дитину від комп'ютера, покликавши його їсти, грати або спати? Чи любить дитина малювати на папері, читати книги або слухати мамине читання або ж всього цього воліє комп'ютер? Чи може дитина провести один або кілька днів, ні разу не заглянувши в комп'ютер? Виходячи з чесних відповідей на ці питання, кожен батько може зрозуміти, наскільки вплив комп'ютерних ігор на дітей сильний в їхньому випадку. Причини виникнення залежності від гаджетів Багато батьків, турбуючись про те, що сильний вплив комп'ютерних ігор може згубно позначитися на дитині, забувають, що найчастіше самі провокують появу залежності. Тому важливо розуміти, чому діти починають активно цікавитися комп'ютером або планшетом і забувають про інші ігри. Часто діти самі грають онлайн, е багато сайтів з іграми, наприклад для дівчат www.games-girll.com . Основні причини виникнення підвищеного інтересу до гаджетів можна виділити наступні. Часто мами вдаються до допомоги планшета, коли потрібно нагодувати або посадити на горщик непосидючість дитини або ж полегшити час, проведений в транспорті, черги і т.д. Для рідкісних випадків це єдиний вихід (наприклад, довга поїздка), однак щоденне зловживання формує стійку звичку. У багатьох сім'ях заохочується підвищений інтерес дитини до всіляких кнопочок. Малюк дуже швидко розуміє, як включити / вимкнути пристрій, і батьки помилково сприймають це як ознака раннього розвитку, все більше і більше даючи дитині грати з гаджетом. При цьому дорослі лише тішать свої амбіції, не думаючи про розвитку дитини. Побоюючись жорстоких ігор, батьки перенаправляють інтерес дитини на більш спокійні і розвиваючі іграшки. При цьому тата і мами забувають регулювати час, проведений за такими розвагами. Вплив комп'ютерних ігор на психіку дитини дещо знижується, проте залежність від гаджета все одно формується. Набагато корисніше було б замінити навчання на комп'ютері малюванням або прогулянкою. Нерідко комп'ютер використовується в якості заохочення за хорошу поведінку або виконану роботу, що також може сформувати залежність. Дитина сприймає комп'ютерну гру як своє невід'ємне право і відмовляється заміщати її чим-небудь або скорочувати час, що проводиться за ПК. Як отримати користь з комп'ютерних ігор? Не варто думати, що вплив комп'ютерних ігор на людину виключно негативний. Ні в якому разі, правильно дозоване час і грамотно підібрані ігри допоможуть дитині тренувати пам'ять, розвивати моторику і увагу, закріплювати нові знання, вчитися навичкам спілкування і т.д. Будь-якому батькові під силу перетворити гаджет в помічника і друга для дитини і звести до мінімуму негативний вплив. Серед достатку дитячих ігор можна вибрати ті, які відповідають віку і розвитку дитини. Близько 2-х років можна вчитися користуватися комп'ютерною мишкою, що посприяє розвитку моторики. У цьому ж віці будуть корисні ігри на відмінність квітів і форм, на прості дії в одне натискання (наприклад, зібрати розкидані по галявині яблучка, грибочки). У 3 роки корисними будуть нескладні розвиваючі ігри, в яких потрібно знаходити і перетягувати предмети. До 4-х років можна познайомити дитину з грою, в якій головний герой ходить в пошуках різних речей, скарбу і виконує елементарні завдання. У 6 років маляті сподобаються графічні і фоторедактори для дітей, в яких можна малювати, створювати листівки до свят. Крім того, корисними будуть додатки, в яких можна щось будувати і моделювати. Не забувайте, що діти в усьому беруть приклад з батьків, тому, щоб зацікавити дитину корисною грою, потрібно грати в неї разом з нею. Крім того, не варто на очах у малюка грати в ігри, захоплення якими не принесе йому ніякої користі.