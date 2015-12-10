Возможна ли установка системы безопасности при отсутствии подземного кабеля связи

Многих пользователей интересует вопрос, обязательно ли наличие телефонной линии общественного пользования для установки панели сигнализации. Благодаря постоянному развитию технологий, на сегодняшний день стало возможным подключение систем сигнализации без посредства стационарного телефона, поэтому существует еще несколько вариантов для надежной защиты.

Многие известные компании, предоставляющие услуги и оборудование по безопасности, обладают собственными технологиями, такими как интернет-мониторинг, глобальная система мобильной связи (GSM-связь), которые предназначены для работы без использования традиционной фиксированной связи. На данный момент такие технологии считаются более надежными, чем стационарная связь.

Принцип работы новых систем сигнализации

Современные системы безопасности обеспечивают гораздо больше функций и возможностей, нежели просто громкий сигнал тревоги при нарушении системы. Многие компании предлагают и такие системы безопасности, среди которых есть следующие функции: возможность удаленного видеонаблюдения, беспроводные брелки для ключей с кнопкой экстренного вызова, возможность определения присутствия оксида углерода, системы пожарной сигнализации и попадания влаги и т.д., которые, в случае необходимости, будут извещать соответствующие органы. Некоторые системы не обеспечивают прямую связь с полицией или пожарной службой, поэтому если вы хотите, чтобы данная функция была включена в пакет услуг приобретенной вами системы сигнализации, убедитесь, что у вас будет доступ в центральный офис, из которого будут быстро и корректно передаваться все необходимые сигналы.

Как выбрать хорошую компанию по предоставлению услуг безопасности

Когда вы начинаете подбирать себе систему сигнализации, то понимаете, что рынок безопасности просто заполнен компаниями, которые предлагают подобные услуги. Прежде, чем подписывать контракт с какой либо компанией, проведите небольшое исследование и ознакомьтесь со всеми предложениями и принципами работы систем. Попросите потенциальную компанию-поставщика услуг прийти к вам и порекомендовать самую лучшую и подходящую для вашего жилья систему защиты. Хорошая и добросовестная компания предварительно сообщит вам необходимые оплаты, которые не включены в установку, а также сумму ежемесячных расходов на обслуживание. Также вы обязательно должны ознакомиться с условиями контракта в письменной форме, а перед подписанием внимательно их изучить.