Волшебство у нас дома или что делает дизайн интерьера с вашим домом

Однажды мы рождаемся на свет. Начинаем искать смысл жизни, любимое дело. Делаем ошибки, разочаровываемся, падаем, взлетаем... Но при этом мы всегда возвращаемся домой... После тяжелого рабочего дня, когда весь на взводе, тебе просто хочется лечь в свою кровать и абстрагироваться от всего того негатива, который вылился на тебя на протяжении серых будней. Именно в своей квартире ты чувствуешь себя в безопасности. Тут можно не контролировать слова, не пытаться всем угодить, не притворяться. Вот только… все это может испортить неуютная обстановка, унылый дизайн интерьера. И тогда появляется ощущение, что наши квартиры – это наши тюрьмы, еще одно место, которое тяготит тебя, но ведь можно освободиться, если суметь создать идеальный дизайн квартиры, который подходит именно под наши характеры, темпераменты. Однозначный факт – дизайн квартир определенно влияет на настроения живущих там людей. Приятно вернуться домой, где царит атмосфера уюта, спокойствия и комфорта. И будет не прав тот, кто это опровергнет. В наше время есть столько идей, стилей, технологий, которые могут создать такой дизайн квартиры, что люди перестанут ходить на работы и будут весь день просто наслаждаться пребыванием дома. Кухни, спальни, гостиные… Это повседневные слова, но в тоже время важные для нас места, где мы проводим большую часть нашей жизни. Они могут превратиться в волшебный мир наших мечтаний. А в роли мага выступает дизайн интерьера. Почему бы не верить в волшебство. Дизайнеры могут превратить дизайн квартир в сказку: спальни станут облаками, а гостиные могут перенести во времена приемов и визитов эпохи Возрождения. Квартира станет толи дворцом, толи снежным королевством, толи волшебным лесом, толи домом Дракулы… Все, что пожелает хозяин квартиры – какой дизайн квартиры он предпочтет, в тот мир он и окунется. Необязательно прибегать к помощи дизайнеров. Уютный дизайн квартир можно создать и самостоятельно, зная некоторые моменты. Например, что касается цветовой гаммы: каждый цвет что-то символизирует, в соответствии с вашим душевным состоянием выбирайте самый оптимальный. Светлые тона подходят для спален – они помогают расслабиться. Но если же в человеке есть инстинкт протеста, то почему бы не попробовать и темные тона. А вот использование натурального дерева однозначно сделает дизайн квартир шикарным и в тоже время комфортным. Если стремитесь за модными тенденциями, то стоит начать дизайн интерьера с натурального дерева, при этом не переборщить, а придерживаться минимизации. Для обустройства собственного жилища необходимо продумать все: начиная от освещения и заканчивая пастельным бельем. Почему бы нам не осуществить мечту: начать можно с маленького – дизайн квартиры.