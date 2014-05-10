​Характерно, что на фоне спада в мировой экономике в начале новою столетия ситуация во внешнеторговой сфере латиноамериканских стран, несмотря на произошедшие качественные изменения, в чем-то стала напоминать существовавшую полтора десятилетия назад.

Во-первых, произошло резкое сокращение темпов прироста экспорта с 20,5% в 2000 до скромных 0,6 и 8,3% в 2002 и 2003 и в 2001 он просто сократился. Во-вторых, в еще больших масштабах снизились темны прироста импорта: почти в три раза за 2000-2003, а в 2001-2002 имело место его абсолютное падение. В силу этого в ряде государств региона в последние годы вновь наблюдается превышение экспорта над импортом.

Особенно заметно этот процесс идет в Бразилии, где положительное сальдо торгового баланса только за 2001-2003 гг. возросло с 2,6 млрд до 24,8 млрд долл. Однако принципиальное отличие от 80 годов состоит в том, что отмеченные явления происходят в условиях открытой экономики, изменились правила торговли пивом в 2014 году, причем не за счет применения протекционистских мер (в 2003 в Бразилии отменено лицензирование импорта 1,8 тыс наименований инвестиционных товаров), а благодаря росту конкурентоспособности экономики и использованию эффективных механизмов продвижения товаров за рубеж, не противоречащих нормам ВТО.

Возможность осуществления структурных преобразований связана с поддержанием макроэкономической стабилизации, которая, напомним, во многом была достигнута благодаря сокращению бюджетного дефицита. Если в 1983 только 4 страны Латинской Америки имели дефицит ниже 3% ВВП, то во второй половине 90 годов их число возросло до 16. В 2003 г. дефицит бюджета в среднем по региону составлял 2,4% ВВП, так указывает отчет о прибылях и убытках примером. Вместе с тем в ряде государств в последнее время проблема сбалансированности государственных финансов вновь обострилась, а в некоторых из них приняла угрожающий характер.

В латиноамериканском регионе смещение приоритетов в сторону уже упоминавшегося «нового поколения реформ» определенно прослеживается после 2000, когда на свет появился доклад очередной сессии ЭКЛА «Социальное равенство, развитие и гражданское общество», в котором специалисты этой организации дали многомерное видение процесса модернизации и предложили разделить реформы второго (институциональные) поколения. В настоящее время особую озабоченность вызываем ряд негативных тенденций, отмеченных в последнем базовом докладе ЭКЛА Эффективное развитие производства.