Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Внешнеторговая сфера латиноамериканских стран

​Характерно, что на фоне спада в мировой экономике в начале новою столетия ситуация во внешнеторговой сфере латиноамериканских стран, несмотря на произошедшие качественные изменения, в чем-то стала напоминать существовавшую полтора десятилетия назад.

Во-первых, произошло резкое сокращение темпов прироста экспорта с 20,5% в 2000 до скромных 0,6 и 8,3% в 2002 и 2003 и в 2001 он просто сократился. Во-вторых, в еще больших масштабах снизились темны прироста импорта: почти в три раза за 2000-2003, а в 2001-2002 имело место его абсолютное падение. В силу этого в ряде государств региона в последние годы вновь наблюдается превышение экспорта над импортом.

Особенно заметно этот процесс идет в Бразилии, где положительное сальдо торгового баланса только за 2001-2003 гг. возросло с 2,6 млрд до 24,8 млрд долл. Однако принципиальное отличие от 80 годов состоит в том, что отмеченные явления происходят в условиях открытой экономики, изменились правила торговли пивом в 2014 году, причем не за счет применения протекционистских мер (в 2003 в Бразилии отменено лицензирование импорта 1,8 тыс наименований инвестиционных товаров), а благодаря росту конкурентоспособности экономики и использованию эффективных механизмов продвижения товаров за рубеж, не противоречащих нормам ВТО.

Возможность осуществления структурных преобразований связана с поддержанием макроэкономической стабилизации, которая, напомним, во многом была достигнута благодаря сокращению бюджетного дефицита. Если в 1983 только 4 страны Латинской Америки имели дефицит ниже 3% ВВП, то во второй половине 90 годов их число возросло до 16. В 2003 г. дефицит бюджета в среднем по региону составлял 2,4% ВВП, так указывает отчет о прибылях и убытках примером. Вместе с тем в ряде государств в последнее время проблема сбалансированности государственных финансов вновь обострилась, а в некоторых из них приняла угрожающий характер.

В латиноамериканском регионе смещение приоритетов в сторону уже упоминавшегося «нового поколения реформ» определенно прослеживается после 2000, когда на свет появился доклад очередной сессии ЭКЛА «Социальное равенство, развитие и гражданское общество», в котором специалисты этой организации дали многомерное видение процесса модернизации и предложили разделить реформы второго (институциональные) поколения. В настоящее время особую озабоченность вызываем ряд негативных тенденций, отмеченных в последнем базовом докладе ЭКЛА Эффективное развитие производства.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения10.05.2014
Количество просмотров296
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA