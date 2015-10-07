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Вызов педиатра на дом: когда вызывать детского врача?

Неважно, какие у человека главные ценности в жизни, но с появлением ребенка, мы понимаем, что нет ничего главней здоровья собственного ребенка.  Молодые родители много внимания уделяют здоровью своего чада, и любое необычное поведение ребенка настораживает их. Так в каких же случаях нужно вызывать детского врача?

Когда нужно вызывать педиатра на дом?

Конечно, переживать за своих детей – это вполне естественно и правильно, но далеко не всегда опасения родителей оправдываются. Для того чтобы не вызывать педиатра на дом без нужды, и при этом не упустить момент, когда без врача решить проблему нельзя, нужно знать, в каких случаях нужно осуществлять вызов педиатра на дом:

  1. Если у ребенка поднялась высокая температура. Высокой температурой считается температура, которая превышает 37,5 градусов. Температура 37,0 – 37,3 считается для малышей нормальной. Если же температура высокая, малыш чувствует себя плохо, в таком случае нужно обязательно вызывать врача.
  2. Если у ребенка нет температуры, но вы наблюдаете, что у него есть насморк или кашель, это могут быть первые сигналы к ОРВИ, поэтому в таких случаях также нужно вызывать педиатра.
  3. Понос или рвота, они являются признаками отравления и могут привести к обезвоживанию организма, поэтому ребенок с такими симптомами требует срочного осмотра врача.
  4. Резкий отказ от приема пищи.
  5. Очень уменьшилось количество мочеиспускания в день (очень актуально для малышей до года).
  6. Если ребенок упал с высоты, выше 50 см. (кровати, дивана и т.д.)
  7. Осмотр педиатра нужен еще и тогда, когда ребенок стал вялым, много спит и ведет себя не так, как обычно.

Если вас беспокоит состояние вашего ребенка, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, ведь это могут быть не только опасения беспокойных родителей, но и первые симптомы проявления болезни.

К кому обращаться за помощью

Нужно заметить, что государственная медицина предполагает вызов участкового педиатра только в рабочее время до обеда и только тогда, когда у малыша высокая температура. Но дети не спрашивают, когда им болеть, поэтому государственная медицина не всегда эффективная.

Если же вы действительно хотите, чтобы ваших детей осмотрел квалифицированный медицинский персонал, и сделал он это как можно быстрей, тогда не теряйте время, и сразу вызывайте детскую скорую помощь «Айболитик». Мы ответим вам на все вопросы, осмотрим малыша, и при необходимости назначим лечение или доставим в лечебное учреждение.

Своевременный осмотр квалифицированным педиатром поможет развеять или подтвердить опасения родителей, а также поможет не допустить осложнений и быстро вылечить ребенка.

По информации детской скорой помощи "Айболитик".

Категория Рекламные статьи
Дата размещения07.10.2015
Количество просмотров220
Статью добавил пользователь admin
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