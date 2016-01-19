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Вывоз строительного мусора; утилизация ненужной мебели с профессиональной компанией Movingservices
Строительный мусор после ремонта помещений, старая мебель, которую нет смысла брать с собой на новую квартиру могут стать источниками множества проблем. Вывезти на свалку? Но многие ли знают, где именно находится эта самая свалка? Да и не все располагают подходящими транспортными средствами.
Компания Movingservices готова помочь вам с утилизацией и вывозом строительного мусора в Киеве.
В соответствии с действующим в Украине Законодательством, выносить строительный мусор или старую мебель к бакам для сбора твердых бытовых отходов запрещено. Подобная утилизация не просто грозит штрафами. Необходимо будет вывезти строительный мусор за счет нарушителя, а это удовольствие не из самых дешевых.
Что такое строительный мусор?
Примеры строительного мусора: остатки арматуры, бетонных конструкций, обломки отделочных материалов и многое другое. Если с мусором от косметического ремонта квартиры вы можете справиться и самостоятельно, то отходы от строительства или перепланировки квартиры – настоящее бедствие. Мусор загромождает стройплощадку, препятствуя выгрузке новых стройматериалов. Помимо этого, отдельные разновидности строительного мусора представляют немалую опасность для здоровья людей и для окружающей среды. Именно поэтому необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие договора со свалками для отходов разных видов.
В чем преимущества вывоза мусора профессиональной компанией?
Если вы не уверены в том, можно ли выбрасывать мусор в баки для бытовых отходов, — не рискуйте, обратитесь к специалистам! Закажите услуги от Movingservices, и вы забудете о такой проблеме, как мусор от строительства!
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|19.01.2016
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|105
|Статью добавил пользователь
|admin
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