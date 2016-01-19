Вывоз строительного мусора; утилизация ненужной мебели с профессиональной компанией Movingservices Строительный мусор после ремонта помещений, старая мебель, которую нет смысла брать с собой на новую квартиру могут стать источниками множества проблем. Вывезти на свалку? Но многие ли знают, где именно находится эта самая свалка? Да и не все располагают подходящими транспортными средствами. Компания Movingservices готова помочь вам с утилизацией и вывозом строительного мусора в Киеве. В соответствии с действующим в Украине Законодательством, выносить строительный мусор или старую мебель к бакам для сбора твердых бытовых отходов запрещено. Подобная утилизация не просто грозит штрафами. Необходимо будет вывезти строительный мусор за счет нарушителя, а это удовольствие не из самых дешевых. Что такое строительный мусор? Примеры строительного мусора: остатки арматуры, бетонных конструкций, обломки отделочных материалов и многое другое. Если с мусором от косметического ремонта квартиры вы можете справиться и самостоятельно, то отходы от строительства или перепланировки квартиры – настоящее бедствие. Мусор загромождает стройплощадку, препятствуя выгрузке новых стройматериалов. Помимо этого, отдельные разновидности строительного мусора представляют немалую опасность для здоровья людей и для окружающей среды. Именно поэтому необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие договора со свалками для отходов разных видов. В чем преимущества вывоза мусора профессиональной компанией? Собранный строительный мусор вывозится на специально предназначенные полигоны.

Доступные цены на вывоз мусора, экономичный подход к формированию цен. Привлекательным бонусом для клиентов являются скидки, акции, а также снижение цен за абонентное обслуживание.

Прозрачное формирование цен. Стоимость вывоза строймусора зависит от места расположения объекта, объема работы, вида вывозимого мусора, а также времени эксплуатации авто.

Высокий уровень сервиса.

Работы по вывозу мусора выполняются в строгом соответствии с нормативными документами.

Наличие специализированной техники, предназначенной для сбора и вывоза отходов.

Удобство заказа (вывоз мусора заказывается онлайн или по телефону, размещенному на сайте). Если вы не уверены в том, можно ли выбрасывать мусор в баки для бытовых отходов, — не рискуйте, обратитесь к специалистам! Закажите услуги от Movingservices, и вы забудете о такой проблеме, как мусор от строительства!