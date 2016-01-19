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Вывоз строительного мусора; утилизация ненужной мебели с профессиональной компанией Movingservices

Вывоз строительного мусора; утилизация ненужной мебели с профессиональной компанией Movingservices

Строительный мусор после ремонта помещений, старая мебель, которую нет смысла брать с собой на новую квартиру могут стать источниками множества проблем. Вывезти на свалку? Но многие ли знают, где именно находится эта самая свалка? Да и не все располагают подходящими транспортными средствами.

Компания Movingservices готова помочь вам с утилизацией и вывозом строительного мусора в Киеве.

В соответствии с действующим в Украине Законодательством, выносить строительный мусор или старую мебель к бакам для сбора твердых бытовых отходов запрещено. Подобная утилизация не просто грозит штрафами. Необходимо будет вывезти строительный мусор за счет нарушителя, а это удовольствие не из самых дешевых.

Что такое строительный мусор?

Примеры строительного мусора: остатки арматуры, бетонных конструкций, обломки отделочных материалов и многое другое. Если с мусором от косметического ремонта квартиры вы можете справиться и самостоятельно, то отходы от строительства или перепланировки квартиры – настоящее бедствие. Мусор загромождает стройплощадку, препятствуя выгрузке новых стройматериалов. Помимо этого, отдельные разновидности строительного мусора представляют немалую опасность для здоровья людей и для окружающей среды. Именно поэтому необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие договора со свалками для отходов разных видов.

В чем преимущества вывоза мусора профессиональной компанией?

  • Собранный строительный мусор вывозится на специально предназначенные полигоны.

  • Доступные цены на вывоз мусора, экономичный подход к формированию цен. Привлекательным бонусом для клиентов являются скидки, акции, а также снижение цен за абонентное обслуживание.

  • Прозрачное формирование цен. Стоимость вывоза строймусора зависит от места расположения объекта, объема работы, вида вывозимого мусора, а также времени эксплуатации авто.

  • Высокий уровень сервиса.

  • Работы по вывозу мусора выполняются в строгом соответствии с нормативными документами.

  • Наличие специализированной техники, предназначенной для сбора и вывоза отходов.

  • Удобство заказа (вывоз мусора заказывается онлайн или по телефону, размещенному на сайте).

Если вы не уверены в том, можно ли выбрасывать мусор в баки для бытовых отходов, — не рискуйте, обратитесь к специалистам! Закажите услуги от Movingservices, и вы забудете о такой проблеме, как мусор от строительства!

Категория Рекламные статьи
Дата размещения19.01.2016
Количество просмотров105
Статью добавил пользователь admin
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