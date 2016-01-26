Витамины для котят Появление в доме маленького котенка, требует от любого владельца большего внимания и заботы. В не зависимости от типа кормления – натурального или специализированного корма высшего качества, нужно обязательно внедрять в рацион хорошие витамины для котят - тут. В 1-й год жизни у этих животных идет активная фаза роста, формирования костей, набора массы, укрепление иммунитета. Нехватка некоторых микроэлементов может негативно повлиять на все дальнейшее развитие. Главный вопрос, который беспокоит многих - как определить, нужны ли витамины для котят или нет? В 100 % случаев они не повредят, в 80 % они необходимы. По внешним признакам определить авитаминоз достаточно легко: будет наблюдаться вялость, блеклость шерсти, плохой аппетит и соответственно плохой набор массы. Здоровый маленький комочек будет делать три вещи: постоянно есть, прыгать и бегать когда окрепнут лапки, а также спать. Какие витамины нужны? Начинать заботиться о котенке в идеале нужно еще до его рождения, во время беременности. Существуют специальные витамины для кошек и котят, которые помогают нормально окотиться, без каких-либо патологий и отклонений, а также способствуют большому количеству кошачьего и полноценного молока – самого ценного источника здоровья. С того момента, как происходит отвыкание от жидкого питания кошки и начинается основной рацион (примерно 5-я или 6-я неделя), можно начинать давать витамины для котят. Купить важно именно комплекс, с обязательным содержанием: биотина – играет важную роль в формировании шерстяного покрова, кожи;

таурин – острота зрения;

натрия – отвечает за обмен веществ, помогает быстрому удвоению питательных веществ и одновременно выводит все не нужные вещества, также отвечает за кислотно-щелочной баланс;

кальций и фосфор – без них развитие здоровой костной ткани просто невозможно;

калий – обеспечивает быстрый рост мышц, укрепление нервной системы, поддерживает водный баланс. Что купить? Витамины для котят, имеющие отзывы, где нет и тени нареканий, можно найти в ассортименте Beaphar. Оптимальным вариантом будет – Беафар Китти'с Джуниор. Эти витамины для котят, цена которых будет одной из самых приемлемых на Украине, имеют в своем составе натуральную океаническую рыбу со всеми необходимыми минералами. Помимо бренда Беафара, внимания заслуживают: Trixie (Трикси);

Gimpet (Джимпет);

Canina (Канина). Такие витамины для котят в Киеве и в Харькове будут достаточно дорогими, если покупать их в розничных сетях, поэтому ориентироваться нужно именно на интернет-магазины http://unizoo.com.ua/.