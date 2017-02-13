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Высоко температурные крышные вытяжные дымососы от ДЗПО.

Высоко температурные крышные вытяжные дымососы от ДЗПО применяются в текстильной, литейной, кузнечной промышленности. Целесообразно применение крышных промышленных дымососов на предприятиях, где присутствует отжиг и термообработка из-за высоких температурных процессов. Избыточное тепло, должно быть удалено. Тепло поднимается до уровня крыши. Удаление избыточного тепла от уровня крыши является наиболее эффективным. Компания в Украине - ДЗПО специализируется на производстве крышных дымососов используемых при высокотемпературном строительстве.

Высокотемпературные крышные вытяжные дымососы применяются в диапазоне температуры до 375 град. по F.

Также упоминается, что для высокотемпературного строительства дымососы были разработаны для высокой температуры, высокой влажности и условий пара в ковровой и  текстильной промышленности. Также используется для вентиляции тепла над промышленными печами.

Типоразмеры колеблются в пределах от 18 "до 60"

Учитывая условия работы при высокой влажности и загрязненности проходящих воздушных потоков, компоненты двигателя и привода находится вне воздушного потока. Так же присутствует подушка блока подшипников. Может быть адаптирован для облегчения подключения к воздуховодам на входе вентилятора.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЫМОСОСОВ

В вентиляторах, особенно соответствующих модели BCS, прменяют трубки осевого протока устойчивых к возгоранию, что является обязательным для стандартов пропеллеров из литого алюминия. Также толсто листовая снаряженная крышка приварена для предотвращения проникновения воды. Поэтому демпферные лопасти стана выполнены оцинкованными. Также створками открываются, когда дымосос находится под напряжением. И совершенно водонепроницаемым при выключенном состоянии. Следовательно, демпферы вращаются в нейлоновых подшипниках, расположены на оси из нержавеющей стали. Также лопасти заслонки секции выполнены съемными. Имеется легкий доступ к пропеллеру в сочетании с дополнением защитной крышкой и ремнем. Следовательно, компоненты двигателя и привода находится вне воздушного потока. Высокая температура максимальная 375 ° F, следовательно, изготовлен стальной винт.

Доступны в 304 или 316 конструкции из нержавеющей стали.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

  • Всепогодные не конденсированные разъединители.
  • Изолированные бордюры крыши для плоских или скатных крыш.

Наконец, для получения дополнительной информации или проконсультироваться с специалистами, чтобы выбрать подходящие дымососы, обратитесь на наш сайт dzpo.com.ua.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения13.02.2017
Количество просмотров66
Статью добавил пользователь admin
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