Выгодные покупки от производителя Садко

Малый вес, эргономичный дизайн и хороший показатель мощности – вот основные характеристики, которые делают электропилу столь популярной среди разных категорий населения. Цепная пила – это техника для сада, которая станет нужной каждому владельцу хотя бы небольшого приусадебного участка. Высокая производительность техники замечательно сочетается с ее хорошим показателем мощности, а эргономичный дизайн – с малым весом. Плюс ко всему этому, цены на электропилы радуют своей доступностью.

Электропила Садко, которую предлагает словенский производитель, - это результат долгих поисков идеальной электропилы. Большое количество покупателей может служить основным доказательством того, что эти поиски увенчались успехом. Хорошую мощную электропилу можно назвать аналогом средней по мощности бензопилы. Основным отличием является экологический аспект, так как работая от электросети, электрические цепные пилы не образуют в процессе своей работы выхлопных газов. Такая характеристика позволяет работать с электропилами в закрытом или плохо проветриваемом пространстве.

Еще одним важным показателем является вес. Маломощные электропилы весят всего около 3 кг, в то время как пилы более высокой мощности – 5-6 кг. Малый вес способствует более комфортным условиям работы. Это объясняется тем, что нагрузка на руки совсем небольшая, поэтому человек сможет работать более длительный период времени без ощущения большой усталости. Плюс ко всему этому – эргономичный дизайн. Удобная ручка закрытого типа позволяет прочно зафиксировать положение руки, очень часто ручки имеют мягкие прорезиненные накладки, которые исключают возможность скольжения. Для более комфортных условий работы электропилы имеют дополнительную рукоятку, которая делает процесс эксплуатации еще более легким и простым.

Чтобы работа с техникой была безопасной, все электропилы оснащаются защитным щитком, иными словами – тормозом. В случае отскока пилы функция срабатывает в доли секунды и двигатель прекращает работать в автоматическом режиме. Таким образом щиток делает работу с пилой более безопасной.

Электрические пилы очень часто поставляются вместе с каким-либо дополнительным аксессуаром или товаром. Напр., вы можете получить в подарок масло или еще одну цепь. Производитель регулярно радует своих покупателей интересными предложениями, поэтому регулярно посещайте сайт, чтобы быть в курсе всех новостей. Следите за акциями от производителя и покупайте с выгодой!