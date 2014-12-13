Виды современных автомобильных батарей

Важной частью современного автомобиля является аккумуляторная батарея. Именно, от установленного элемента питания, зависит надежность пуска двигателя. Благодаря аккумуляторам, осуществляется работа электрооборудования и системы зажигания. Длительная эксплуатация автомобильных батарей приводит к тому, что может понадобиться заменить аккумуляторы, Киев располагает широким ассортиментом элементов питания для выбора оптимального варианта. Безусловно, срок использования батарей намного меньше времени эксплуатации транспортных средств.

Сейчас на рынке представлены аккумуляторы разного качества и стоимости. Перед выбором подходящей батареи, следует ознакомиться с ее характеристиками. Существуют свинцово-кислотные элементы питания. В них протекают химические реакции с участием свинца и диоксида свинца, которые осуществляются в сернокислотной среде. Батареи этого типа бывают обслуживаемыми и необслуживаемыми. В процессе эксплуатации первых вариантов, может стать необходимой доливка дистиллированной воды. Использование аккумуляторов необслуживаемого вида, исключает выполнение с ними каких-либо манипуляций.

Существуют герметизированные аккумуляторы для авто, Киев и другие города предлагают такие элементы питания на выгодных условиях. Эти батареи не требуют обслуживания и обладают несколько меньшей емкостью. Работу современных автомобильных аккумуляторов обеспечивает гелеобразный электролит. Порой, такие элементы питания называются батареями со связанным электролитом. Гелевые аккумуляторы относятся к необслуживаемой категории. Также существуют малообслуживаемые элементы питания.

Последние батареи поставляются производителями в сухозаряженном состоянии или же залитыми еще на заводе электролитом. Если вы собираетесь приобрести аккумулятор для его эксплуатации в будущем, то имеет смысл выбрать сухозаряженный вариант. Ведь для него предусматривается большой срок хранения. Приведение элемента питания в рабочее состояние предполагает залитие в него электролита. Если батареи залиты на заводе, то они уже готовы к работе. Для этого процесса привлекаются специалисты. При этом электролит готовится из высококачественных компонентов.

В частности, такая жидкость содержит более двадцати добавок. Эти составляющие препятствуют процессу сульфатации и осыпанию активной массы. И хотя, сегодня в продаже имеются специальные модификаторы с соответствующими добавками, однако на практике эффект от них, не оправдывает ожиданий. Залитые аккумуляторы автомобильные, перед поставкой в магазины, специально заряжаются. Для контроля параметров этого процесса, используется специальная аппаратура, что позволяет выявить некачественные элементы питания.