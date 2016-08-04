Виды профнастила (кровельный, фасадный)

Профнастил — универсальный гофрированный металл, который применяется для возведения забора, калитки и даже кровли. Металлические листы обладают прочностью и долговечностью. Полезный срок использования профнастила колеблется в пределах от 20 до 50 лет.

Наибольшую популярность профнастил получил в качестве кровли и фасада. Его используют не только в промышленном, но и в коттеджном строительстве. Мода крыть крышу и стены металлическими листами пришла из стран Европы. Такая кровля эффектно дополняет архитектурный дизайн здания и отличается практичностью.

Профнастил кровельный представлен в широком ассортименте цветов. Это позволяет подобрать самую эффектную расцветку материала, которая подойдет под фасад здания и окружающий ландшафт.

Как выбрать профнастил?

Металлическая крыша — практичный выбор. При выборе металла обращайте внимание на толщину, ширину и высоту листа. Чем выше толщина, тем надежнее прочность материала. Особое внимание нужно обращать на волну листа. Профнастил маркируется буквенным обозначением, что помогает определить его предназначение.

Если вы видите на листах букву «Н» — это кровельный материал, «С» — стеновой. Ни в коем случае нельзя монтировать на кровлю стеновой профнастил и наоборот.

Современный рынок строительных материалов предлагает сочетание стенового и кровельного металлического листа с обозначением «НС». Этот вариант подходит и для стен, и для кровли. При этом конструкция не пострадает, а технические характеристики листов во время эксплуатации сохранят свои полезные свойства на протяжении всего срока службы металлических листов.

Для защиты от коррозии профнастил покрывают защитным оцинкованным покрытием. Чем толще слой, тем выше уровень защиты, то есть больше цинка находится на поверхности листа. По этому критерию различают профнастил стандарт, бизнес и премиум-класса.

На долговечность профлиста влияют даже красящие вещества, входящие в его состав. Чаще всего это полимер и краска, наносимые по методу порошкового напыления. Чем выше качество лакокрасочных составляющих, тем дольше профнастил сохраняет свой первоначальный вид.

Чаще всего в качестве полимера используют:

полиэстер, который выдерживает любые климатические условия, представлен глянцевой или матовой поверхностью;

пурал, устойчивый к царапинам и вмятинам, способный перенести даже сильные морозы, жару;

пластизол, обладающий высокой выносливостью даже при больших механических нагрузках.

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