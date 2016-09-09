Виды и способы перевозки больных

Одним из этапов первой медицинской помощи является грамотная транспортировка потерпевшего в больницу. Самостоятельно передвигать жертву можно лишь в том случае, когда точно известно, что медики не смогут добраться за требуемое время. Также это касается тех ситуаций, когда пациент просто не может оставаться в условиях, угрожающих его жизни. В иных случаях важно дождаться карету скорой помощи, врачи которой и доставят человека в медучреждение.

Как нужно перевозить?

Транспортировка больного может быть выполнена разными способами, что зависит от состояния человека. До реанимобиля и от него до приемного отделения пациента могут транспортировать:

На носилках;

На руках;

Пешком;

На костылях (с поддержкой).

В реанимационном транспорте человека перевозят сидя или лежа, что зависит от его состояния, вида повреждения или недуга. В лежачем положении потерпевшего укладывают таким образом, чтобы или головной, или ножной конец был приподнят, что также зависит от диагноза.

Малышей транспортируют на руках и в сопровождении родителей. Специалист во всех случаях находится в салоне возле пациента, контролируя его состояние.

Тонкости медицинской перевозки

Переноска на носилках – это один из самых важных этапов перевозки, от которого во многом зависит состояние человека в дальнейшем. Уложить его надо головой в ту сторону, уда будет направлено движение. Опускать и поднимать приспособление нужно одновременно двум несущим медработникам, чтобы носилки всегда оставались в одном и том же положении.

Тяжелобольным необходима максимально аккуратная транспортировка, а также безопасное перемещение с носилок на кровать. Поэтому надо заранее подумать, как расположить приспособление относительно койки, чтобы во время перекладывания избежать резких движений.

Переносить больного следует вперед головой, исключая тряску и любые ненужные движения. Специалист, который идет сзади, постоянно контролирует состояние жертвы. Необходимо учитывать, что при подъеме на необходимый этаж по лестнице нижнюю часть слегка приподнимают, обеспечивая горизонтальное положение пациента.

Важно удобно расположить больного в салоне автомобиля. На сегодняшний день многие медицинские компании используют для экстренных выездов современный медицинский транспорт, оснащенный реанимационной и мониторинговой техникой. Поэтому перевозить больных даже в самом тяжелом состоянии стало значительно легче. Всю дорогу врачебная бригада с помощью транспортных мониторов наблюдает за самочувствием больного, а в случае нарушения работы любой системы, они готовы оказать комплекс необходимой медицинской помощи.

По информации www.med-zakaz.kiev.ua