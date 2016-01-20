Видеосъёмка концертов в Киеве от Olegasvideo

Услуги видеооператора востребованы в различных сферах. Широким полем для деятельности являтся свадебная видеосъёмка. Кому не захочется оставить память о таком прекрасном, торжественном и праздничном дне! Также видеооператоров часто приглашают на съёмку корпоративов, утренников, школьных выступлений и различных концертов. Концертная видеосъёмка - тема нашей сегодняшней статьи.

Что подразумевается под видеосъёмкой концертов?

Съёмка концертов призвана запечатлеть весь ход мероприятия от и до. Благодаря такой работе о том или ином мероприятии остаётся память и документальное подтверждение. Конечный материал может представлять собой полную запись в течении нескольких часов, а может быть сделан в виде короткого клипа. Также возможны и оба варианта. Всё зависит от пожеланий и бюджета заказчика.

Такая работа подразумевает наличие у оператора не только должного опыта и умений, но также и профессиональной съёмочной аппаратуры. Ведь концерты проходят, как правило, в слабоосвещённых помещениях, где обычная техника никак не справится. Для того, чтобы сделать видеозапись в условиях полумрака, необходимо использование дорогостоящей светосильной оптики, а также профессиональных камер. По этой причине самостоятельная съёмка на подручную камеру является бессмысленным занятием. Для такой работы принято приглашать специалистов в этой области.

Как найти хорошего видеооператора?

Хорошего специалиста в любой отрасли найти нелёгко. Это же касается и видеосъёмки. Многие студии или индивидуальные операторы рекламируют такие услуги. Но у многих аппаратура является морально устаревшей на 10-15 лет. Это очень плохо сказывается на конечном результате. Любой человек невооружённым глазом заметит, чем отличается качественное видео от некачественного. Поэтому выбору подрядчика нужно уделить должное внимание.

Услуги по съёмке концертов на высоком профессиональном уровне в Киеве можно найти на сайте olegasvideo.com.ua. Здесь можно также ознакомиться с портфолио оператора, почитать отзывы о его работе и узнать стоимость работы.

Многокамерная съёмка

Съёмка концерта на несколько камер позволяет одновременно показывать различные фрагменты происходящего. Таким образом можно максимально передать царящую атмосферу на мероприятии и воссоздать тот накал эмоций, который свойственен качественным выступлениям. Многокамерная съёмка существенно увеличивает стоимость работы ввиду сложности монтажа и необходимости привлечения дополнительных операторов.