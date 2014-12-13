Выбор зарядного устройства важнее, чем вы думаете

Выбрать хорошее автомобильное зарядное устройство не так уж сложно. Нужно только знать, на какие детали обращать внимание, и какими критериями руководствоваться. Если же вы не обладаете минимумом знаний, необходимых для каждого автолюбителя, вы обязательно станете жертвой недобросовестного продавца, который убедит вас купить подделку. А такого «добра», которое штампуют в подвалах разных стран, на прилавках предостаточно. Но даже, если вы никогда не сталкивались с подделками и не знаете, как отличить продукт подвального производства от оригинала, выход есть. Отдайте предпочтение проверенному производителю, и вы не ошибетесь. Первое, на что нужно обратить внимание, когда с производителем вы уже определились, - это максимальное значение силы тока. Здесь лучше выбрать вариант с небольшим запасом. В таком случае ЗУ не будет работать на предельной мощности, а поэтому прослужит намного дольше. Также оно сможет вам пригодиться, если вам понадобится заряжать аккумулятор большей емкости. Иначе вам придется купить зарядное для аккумулятора, способное давать большую силу тока. Чтобы вам не пришлось изучать науку правильной зарядки АКБ, лучше купить автоматическое ЗУ. Такая модель обеспечит наиболее эффективный заряд, используя комбинированный способ зарядки. Контролировать процесс вам не придется. Нужно будет только посмотреть на индикатор, который сообщит вам об окончании процесса подзарядки. Индикация может быть дискретной или светодиодной. Также для этого может использоваться специальный прибор. Также нужно выбрать тип зарядного устройства. Оно может бытьзарядно пусковое и зарядно предпусковое. Зарядки JUMP STARTER такого типа отлично себя зарекомендовали на нашем рынке. Последнее ЗУ может обеспечить только подзарядку аккумулятора. Они оснащены довольно тонкими выводными проводами, а также обеспечивают довольно малый рабочий ток, которого будет достаточно только для того, чтобы зарядить аккумулятор. Подключать его можно как к отключенному от автомобиля аккумулятору, так и не отключая клемм АКБ от бортовой сети. Это очень удобно, если нужно зарядить аккумулятор иномарки с АКПП, которую лучше не обесточивать. Зарядно пусковое устройство может работать в двух режимах: автоматической зарядки и отдачи максимального тока. Второй режим позволяет значительно ускорить процесс, а также запустить двигатель автомобиля при полностью разряженной батарее. Один минус такого типа ЗУ – это то, что его нельзя использовать при подключенном к автомобилю аккумуляторе. Какой бы тип зарядного устройства вы не выбрали, оно должно быть качественным, а значит – безопасным как для аккумулятора, так и для вашего здоровья и имущества.