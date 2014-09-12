Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Выбор стеклообоев под покраску

​Выбор стеклообоев для своего жилья — это не дань моде, а использование новейших строительных материалов, которые несут с собой множество преимуществ. Стеклообои часто используют в помещениях с повышенной влажностью, а также там где возможны механические повреждения — соприкосновение с детскими колясками, велосипедами или царапины от домашних животных. Из-за своей невысокой цены, экологической чистоты, прочности и износостойкости — стеклообои стали очень популярны в течении последних лет. Стеклообои прекрасно красятся и выдерживают покраску до 20 раз, что гарантирует долгую службу этим обоям.

Обойный клей не используется какой-то специальный, главное следовать инструкции на упаковке и разводить клей водой в нужной пропорции. Толщина стеклообоев не может скрыть все неровности стен, поэтому очень важно правильно подготовить стены перед началом работ. Если имеются неровности — то обязательно надо зашпаклевать стены, небольшие трещины не являются критическими для обоев, так как волокна очень крепки и сами стеклообои выполняют функции армирующего материала для стен. При выборе стеклообоев надо обратить внимание на их качество. Бывают обои двух сортов — первого и второго. Второй является менее качественным, поэтому не рекомендуется начинающим ремонтникам, так как материал легко может рваться в руках и осложнить процесс оклейки стен.

Малярный флизелин отличается от стеклообоев материалом и сферой применения. Хотя флизелиновые обои хорошо выдерживают многократные размокания и практически не деформируются, их все же не желательно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Пожаробезопасность у флизилиновых обоев тоже ниже, чем у стеклообоев — при сгорании они выделяют вредные вещества. Стеклообои не горят и являются полностью пожаробезопасными и экологически чистыми.

Обои под покраску могут быть как флизилиновыми, так и стеклообоями. У стеклообоев немного другая методика нанесения краски на поверхность. Перед покраской их надо подготовить — разбавленным клеем прогрунтовать поверхность уже оклеенных стен. Это не обязательно, но при грунтовке стен краска будет ложиться ровнее, а еще это позволит сэкономить довольно большое количество краски.

Как клеить обои можно узнать в интернете. Есть специальные ресурсы с форумами, на которых пишут советы профессионалы. К ним можно обращаться за советами и получить полное представление о порядке проведения работ и советы с выбором материала.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения12.09.2014
Количество просмотров141
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA