Выбор стеклообоев под покраску

​Выбор стеклообоев для своего жилья — это не дань моде, а использование новейших строительных материалов, которые несут с собой множество преимуществ. Стеклообои часто используют в помещениях с повышенной влажностью, а также там где возможны механические повреждения — соприкосновение с детскими колясками, велосипедами или царапины от домашних животных. Из-за своей невысокой цены, экологической чистоты, прочности и износостойкости — стеклообои стали очень популярны в течении последних лет. Стеклообои прекрасно красятся и выдерживают покраску до 20 раз, что гарантирует долгую службу этим обоям.



Обойный клей не используется какой-то специальный, главное следовать инструкции на упаковке и разводить клей водой в нужной пропорции. Толщина стеклообоев не может скрыть все неровности стен, поэтому очень важно правильно подготовить стены перед началом работ. Если имеются неровности — то обязательно надо зашпаклевать стены, небольшие трещины не являются критическими для обоев, так как волокна очень крепки и сами стеклообои выполняют функции армирующего материала для стен. При выборе стеклообоев надо обратить внимание на их качество. Бывают обои двух сортов — первого и второго. Второй является менее качественным, поэтому не рекомендуется начинающим ремонтникам, так как материал легко может рваться в руках и осложнить процесс оклейки стен.



Малярный флизелин отличается от стеклообоев материалом и сферой применения. Хотя флизелиновые обои хорошо выдерживают многократные размокания и практически не деформируются, их все же не желательно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Пожаробезопасность у флизилиновых обоев тоже ниже, чем у стеклообоев — при сгорании они выделяют вредные вещества. Стеклообои не горят и являются полностью пожаробезопасными и экологически чистыми.



Обои под покраску могут быть как флизилиновыми, так и стеклообоями. У стеклообоев немного другая методика нанесения краски на поверхность. Перед покраской их надо подготовить — разбавленным клеем прогрунтовать поверхность уже оклеенных стен. Это не обязательно, но при грунтовке стен краска будет ложиться ровнее, а еще это позволит сэкономить довольно большое количество краски.



Как клеить обои можно узнать в интернете. Есть специальные ресурсы с форумами, на которых пишут советы профессионалы. К ним можно обращаться за советами и получить полное представление о порядке проведения работ и советы с выбором материала.