Выбор рептилии: советы новичкам

Если ваш вкус относительно выбора домашних животных можно назвать специфическим, или даже экстравагантным, в виду того, что вы испытываете слабость к рептилиям, данная статья для вас. Новички часто не могут определиться с выбором, потому что ничего не знают об особенностях ухода, температурных режимах, болезнях и т.д. Если хотите ознакомиться со всем ассортиментов рептилий, предлагаемых отечественными энтузиастами, стоит посетить ресурс findfriend.com.ua. Первая рептилия Рекомендуем начинать с земноводных для новичков, то есть, с черепах. Подойдет, как сухопутный, так и водяной вариант. В этих сегментах советуем обратить внимание на красноухую черепаху или трионикса. Для любителей ящеров выбор ограничивается агамой бородатой. Сухопутные черепахи достаточно инертны – интересно кушают и много спят, как и все остальные черепахи - медлительны. Красноухая черепаха, в отличии от сухопутного собрата, не вегетарианец, а хищник. Из недостатков данного питомца следует отметить его кусучисть. Черепаха трионикс водяной хищник, и обладает тем же недостатками, что и красноухая рептилия. Агама вырастает до 35-50 см. в длину, питается растительной пищей, насекомыми. Из преимуществ агамы следует отметить общительность, не агрессивность, отсутствие необходимости в создании особого режима влажности. Но, для содержания рептилий в неволе не обойтись без создания специального освещения и температурного режима. Как следует выбирать питомца? Вот перечень симптомов, на которые следует обращать внимание, выбирая домашнюю рептилию Осмотрите питомца целиком, подойдите максимально критично к оценке его внешнего вида. Исхудавшее, или напротив излишне распухшее тело должно насторожить. На коже не должны располагаться болезненные образования, опухоли, следы контакта с паразитами. Обратите внимание на целостность зубов, когтей. Загляните в глаза питомцу. На них не должно быть пелены. Возьмите животное на руки. Питомец ведет себя апатично и инертно, не пытается вырваться? Скорее всего, он болен или истощен. Отсутствие инстинктов в любом случае служит плохим знаком. Изучите брюшко на предмет отсутствия повреждений. Здоровые глаза рептилий полностью открыты, без пелены. Хвост имеет округлую форму. Кожа не шелушится. Да, линька – это нормальный процесс, но иногда она связана с болезнями. Обратите внимание на то, как двигается животное. Ровная и уверенная походка – хороший знак. Где выбирать рептилий? В начале нашего обзора мы привели пример. Почему именно на сервисе такого формата, спросите вы? Во-первых, это удобно, во-вторых, это дешевле, чем в любом зоомагазине. В-третьих, окончательное решение вам придется принимать только после личной встречи с продавцом и знакомства с товаром.