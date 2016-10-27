Выбор рептилии: советы новичкам

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Если ваш вкус относительно выбора домашних животных можно назвать специфическим, или даже экстравагантным, в виду того, что вы испытываете слабость к рептилиям, данная статья для вас. Новички часто не могут определиться с выбором, потому что ничего не знают об особенностях ухода, температурных режимах, болезнях и т.д. Если хотите ознакомиться со всем ассортиментов рептилий, предлагаемых отечественными энтузиастами, стоит посетить ресурс findfriend.com.ua.
Первая рептилия
Рекомендуем начинать с земноводных для новичков, то есть, с черепах. Подойдет, как сухопутный, так и водяной вариант. В этих сегментах советуем обратить внимание на красноухую черепаху или трионикса. Для любителей ящеров выбор ограничивается агамой бородатой. Сухопутные черепахи достаточно инертны – интересно кушают и много спят, как и все остальные черепахи - медлительны. Красноухая черепаха, в отличии от сухопутного собрата, не вегетарианец, а хищник. Из недостатков данного питомца следует отметить его кусучисть. Черепаха трионикс водяной хищник, и обладает тем же недостатками, что и красноухая рептилия.
Агама вырастает до 35-50 см. в длину, питается растительной пищей, насекомыми. Из преимуществ агамы следует отметить общительность, не агрессивность, отсутствие необходимости в создании особого режима влажности. Но, для содержания рептилий в неволе не обойтись без создания специального освещения и температурного режима.
Как следует выбирать питомца?
Вот перечень симптомов, на которые следует обращать внимание, выбирая домашнюю рептилию
Где выбирать рептилий?
В начале нашего обзора мы привели пример. Почему именно на сервисе такого формата, спросите вы? Во-первых, это удобно, во-вторых, это дешевле, чем в любом зоомагазине. В-третьих, окончательное решение вам придется принимать только после личной встречи с продавцом и знакомства с товаром.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|27.10.2016
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|166
|Статью добавил пользователь
|admin
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