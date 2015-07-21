Выбор и покупка видеорегистратора

О покупке видеорегистратора с каждым днем задумывается все больше водителей. Их выбор заметно осложняется тем, что на техническом рынке постоянно появляются новые модели устройств. Среди такого разнообразия сложно выбрать нужный аппарат, не обладая даже начальными познаниями в этой области. На что обращать внимание при выборе видеорегистратора? Работа в ночное время суток. Прежде, чем купить видеорегистратор http://kaschtan.com/videoregistrator)

Качество съемки. Именно этот фактор влияет на изображение, которое вы будете смотреть, перематывая запись. Качество съемки зависит от 2 критериев: разрешение и скорость записи. Следует учитывать, что некоторые продавца специально указывают только максимальные значения разрешения и скорости записи. Однако вы должны знать, что при максимальной скорости не всегда достигается указанное разрешение. Необязательно покупать устройство с разрешением Full HD, главное, чтобы на картинке отчетливо различались лица и номера автомобилей.

Формат сжатия отснятых роликов. Дешевле всего устройства с форматом съемки MJPEG. Большая часть современных видеорегистраторов переходит на формат H/264.

Угол обзора. Опытные водители рекомендуют пользоваться приборами, которые способны сразу охватывать несколько полос движения. Для этого при производстве видеорегистраторов используют широкоугольные линзы. Чтобы слишком большой угол обзора не повредил качеству, выбирайте модели с 120 градусами.

Дисплей. Наличие экрана значительно упрощает процесс настройки видеорегистратора. Кроме того, имея дисплей вы сможете сразу же на дороге показать сотрудникам патрульной службы отснятое видео. Устройства без дисплея на порядок меньше и обладают видеовыходом, способным передавать изображение на монитор автомобиля.

GPS-трекер. Это устройство помогает записывать маршрут вашего передвижения. Обычно видеорегистраторы связаны с программным приложением Google Maps. Если вам не нужна такая опция, то можете сразу от нее отказаться, ведь устройства с поддержкой GPS стоят дороже. Подробнее о выборе видеорегистраторов можно прочесть на сайте http://kaschtan.com/videoregistrator/avtoregistrator.