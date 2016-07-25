Выбор батареи Sony np-fm50: как не купить подделку

Пришла пора менять аккумулятор в вашей камере, а вы не знаете, что предпочесть? Боитесь купить подделку вместо качественной батареи? Наша статья поможет развеять страх и добавит полезных знаний. Использование портативной техники, в том числе и камер Сони, предусматривает периодическую замену аккумулятора. Кроме того, некоторые люди покупают запасные батареи, чтобы хватало заряда в путешествии. Однако покупка аккумулятора Sony np-fm50 или другого популярного варианта часто непредсказуема – на рынке подделок намного больше, чем оригинального товара. Так как не попасть впросак и сделать правильный выбор. Совет первый – отзывы и рекомендации Современный интернет позволяет организовать форму и обсуждения каждого товара, а также компании-производители. Такой подход позволяет быстро получить необходимые сведения, если, конечно, аппарат не совсем новый. Также обратите внимание на рекомендации экспертов в этой области – их знания гораздо ценнее, чем простых пользователи. Это позволит вам аккумулятор для Sony купить гораздо быстрее. Совет второй – внешность Встречают по одежке – эта поговорка работает и в среде аккумуляторов. Обратите внимание на: внешний вид упаковки (если она есть), а также на сопроводительную документацию – паспорт, инструкцию и т.д. В подделках ничего этого нет или все выглядит как попало – перед вами 100% подделка;

саму батарею – она должна быть не деформированной, с различными надписями, все они полностью читаемые, часто также есть наклейка-голограмма.

конечно, контакты не должны быть окислившимися, а на самом аккумуляторе Sony np-fm50 н6е должно быть царапин. сколов, следов влаги и т.д. Совет третий – технические характеристики Конечно, аккумулятор Sony np-fm50 - это, прежде всего, устройство, потому для него технические характеристики очень важны. Нужно проверить Сони np-fm50 совместимость, емкость и другие параметры. запомните, что для Sony np-fm50 1300 mAh – это значение емкости по умолчанию. Если есть возможность, попросите подержать у себя аккумулятор на 10 дней. За это время станет ясно, подходит ли он вам, или лучше продолжать поиски. Если вы решили остановиться на качественном совместимом аккумуляторе Sony np-fm50, купить его лучше всего интернет-магазине batteries.in.ua. Только здесь вас ждет такой огромный ассортимент доступные цены и многое другое. Источник: http://batteries.in.ua/92045-akkumulyator-sony-np-qm51-np-fm50-np-qm50-np-fm51-np-fm30-1300-mah.html