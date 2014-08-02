Выбираем наушники

У каждого человека есть свои увлечения. Любовь к великому искусству у него не отнять. Кто-то ищет шедевры кинематографа, а кого-то вызывает интерес работа художников. Разумеется, многие любят музыку. К примеру, для любителей камерной, рок, и классической музыки важным параметром является высокое качество звучания в самых разных условиях.



Разумеется, мало кому будет комфортно слушать только то, что предлагается везде. Решение данной проблемы напрашивается само собой. Чтобы не мешать другим, и не ущемлять свои желания и потребности, необходимо воспользоваться очень удобным инструментом – наушниками.



Это очень важное устройство в наше время часто оценивают совершенно неправильно. Давайте разберем все нюансы, и ответим на возникающие вопросы: на какие наушники стоит обратить внимание, чему отдать предпочтение и т.д.



Чтобы избежать очень неприятных проблем типа постороннего шума, треска и помех при прослушивании музыки, натирания ушей, неудобной носки и многих других негативных факторов, нужно понимать, по каким принципам, и какие наушники стоит приобретать.



Для начала нужно знать, что существуют портативные наушники, студийные, например, модель monster beats by dre studio, и домашние. К первой категории стоит отнести модели, которые стали незаменимой альтернативой двум остальным, в которых качеством пожертвовали ради большего комфорта и портативности.



Такие модели не столь долговечны, как их старшие «собратья», а делятся они на «таблетки», «капельки» и т.д. Использовать их можно вместе с телефоном, портативным плеером, радио. Они довольно малы, но обладают приемлемым диапазоном звучания, и приличной чистотой звука. Внешний вид таких наушников говорит об их надежной защите от внешних шумов. При этом они не пропускаю довольно громкий звук наружу.



Как же выбрать наушники?



Для начала стоит уделить внимание конструкции. Наушники бывают:

• Закрытые

• Открытые

• Полузакрытые



Открытые наушники имеют специальные прорези, которые выводят звук наружу, что создает более правдоподобное, реалистичное звучание. Более того, у них отсутствует «эффект бочки», который свойственный наушникам закрытого типа.



Полузакрытые наушники – это нечто среднее между открытыми, и закрытыми моделями. Они обладают звуком средней громкости, и возможностью услышать довольно громкий звук снаружи.



Студийные модели способны передать максимально реалистичный звук, при этом нет необходимости использовать дополнительные усилители. Главный параметр у таких моделей – сбалансированность и чистота звучания.