Выбираем культиватор в зависимости от объемов и специфики предстоящих работ

Прежде чем заняться изучением технических характеристик и функциональных возможностей разных моделей культиваторов, следует четко определиться с объемом и спецификой работ, для выполнения которых вы хотите его приобрести. Это необходимо для того, чтобы уберечь вас от ненужных чрезмерных трат на профессиональные модели техники «с наворотами», или от разочарования, если вы решите сэкономить и выберете агрегат, который не сможет соответствовать вашим ожиданиям. Итак, любая из моделей культиваторов предназначается для рыхления верхнего слоя грунта без переворачивания. Главные отличия между разными видами агрегатов заключаются в степени сложности выполняемой работы, технических особенностях конструкции и возможности расширения функционального диапазона, посмотреть модели культиваторов можно здесь - sadovoy.com.ua/sadovaya-tehnika/kultivatory/ Степень сложности заданий, с которыми способен справиться культиватор, зависит от его мощности, особенностей фрез и ширины захвата. Если вам нужна техника для возделывания целины, каменистого или глинистого грунта, то вам не обойтись без самого мощного варианта – культиватора тяжелой модели. Только он способен справится с труднообрабатываемыми участками почвы. Кроме того только этот вид техники предназначен для возделывания больших территорий и может быть оснащен дополнительным оборудованием. Последний факт очень важен, если вы планируете использовать свой агрегат не только для культивирования почвы, но и для сбора, посадки картофеля, кошения травы, прополки сорняков, аэрации, окучивания и многих других заданий, реализация которых возможна только при покупке культиватора тяжелой или средней модели и установке на него дополнительного оборудования. Если в ваши планы не входит возделывание земельных участков большой площадью, и вы не собираетесь с помощью своего культиватора собирать урожаи, вносить удобрения, убирать территорию или перевозить тяжелые грузы, то вам стоит задуматься о выборе техники легкой или средней категории. Это существенно сократит ваши расходы при покупке. Агрегаты легких моделей способны возделывать почву в узких и труднодоступных местах (тяжелые модели на это не рассчитаны), они компактны, легки и несложны в управлении, что делает их использование довольно простым процессом. Помимо выбора агрегата за его принадлежностью к разным классам, существуют различия касающиеся типа питания. В зависимости от особенностей эксплуатации вы можете купить культиватор с двигателем внутреннего сгорания или работающего от электросети.