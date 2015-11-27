Выбираем кухонный диспоузер Чистота на кухне – гордость любой домашней хозяйки. Чтобы обеспечить эту чистоту, ей приходится прикладывать массу усилий. Особые неудобства вызывают пищевые отходы. Смывать их в канализацию сразу при мойке посуды удается недолго – они быстро забивают трубу. Крупные пищевые отходы приходится выбрасывать в мусорное ведро. Летом они быстро портятся и привлекают насекомых. Решить эту проблему окончательно можно только с помощью кухонного измельчителя отходов (диспоузера). После его установки о пищевых отходах и неприятном запахе можно забыть. Как устроен измельчитель? Устанавливают этот агрегат под кухонную мойку с широким отверстием и подключают его к канализации. Традиционный сифон для улавливания отходов при этом не нужен. Поскольку хозяйки часто включают измельчитель мокрыми руками, его подсоединяют к электросети через пневмовыключатель, исключающий удар током. Хозяйка открывает кран, включает диспоузер, а затем выбрасывает отходы во входное отверстие. Остатки пищи попадают в измельчительную камеру, где дробятся на мелкие частицы и смешиваются с водой. В таком виде они легко проходят через трубы, не засоряя их. Рабочий орган прибора – измельчитель – состоит из камеры с вращающимся диском и прикрепленными к нему подвижными молоточками. Во время работы эти молоточки растирают отбросы, прижимая их к ребристой стенке камеры. Электродвигатель агрегата имеет малую скорость вращения ротора (не выше 2000 об./мин.), но его высокий крутящий момент позволяет измельчать даже твердые отходы (скорлупу орехов, мелкие кости). После дробления и смешивания с водой отбросы поступают в сливную камеру и далее в канализацию. На что обращать внимание при покупке? Компании-производители выпускают диспоузеры с различными техническими характеристиками. Чтобы сделать грамотный выбор, нужно в них разобраться. Рассмотрим основные технические характеристики измельчителей: Мощность. Это определяющая величина. От нее зависят другие характеристики устройства. Выпускаются агрегаты малой (до 0,5 кВт), средней (0,5–0,55 кВт) и большой потребляемой мощности (0,55–0,6 кВт). При повышении нагрузки мощность диспоузера высокого качества возрастает до максимальной, превышающей потребляемую примерно в 2 раза. Маломощные китайские устройства далеко не всегда справляются с твердыми отходами. Измельчители компании Status Power Tools легко дробят остатки мелких говяжьих костей, свиных ребер, и куриные кости. Даже небольшой Status Premium 100 с максимальной мощностью 0,75 кВт легко справляется с такой задачей. Выбор диспоузера по этому параметру зависит от количества отбросов. Объем камеры дробления. Эта величина связана с предыдущей и с количеством образующихся объедков. Чем их больше, тем больше нужен объем камеры дробления. Модели Status Premium 150 и Status Premium 200 с объемом дробильной камеры 1,2 л вполне удовлетворяют потребности семьи из 4–6 человек. Скорость вращения. Желательно, чтобы скорость вращения была не менее 1400 об./мин. При этом измельчение происходит быстро и полно. Агрегаты компании Status Power Tools имеют скорость вращения 1480 об./мин, причем не меняют ее даже под повышенной нагрузкой. Материал деталей. Высококачественное изделие полностью состоит из нержавеющей стали. В этом случае агрегат будет служить годами, не подвергаясь коррозии. Компания Status Power Tools все детали устройства делает только из этого материала, поэтому диспоузер служит 15 лет и более. Благодаря хорошей звукоизоляции измельчители компании Status Power Tools не беспокоят членов семьи и соседей. При необходимости продавец-консультант магазина поможет покупателю подобрать подходящую модель.