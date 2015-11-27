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Выбираем кухонный диспоузер
Чистота на кухне – гордость любой домашней хозяйки. Чтобы обеспечить эту чистоту, ей приходится прикладывать массу усилий. Особые неудобства вызывают пищевые отходы. Смывать их в канализацию сразу при мойке посуды удается недолго – они быстро забивают трубу. Крупные пищевые отходы приходится выбрасывать в мусорное ведро. Летом они быстро портятся и привлекают насекомых. Решить эту проблему окончательно можно только с помощью кухонного измельчителя отходов (диспоузера). После его установки о пищевых отходах и неприятном запахе можно забыть.
Как устроен измельчитель?
Устанавливают этот агрегат под кухонную мойку с широким отверстием и подключают его к канализации. Традиционный сифон для улавливания отходов при этом не нужен. Поскольку хозяйки часто включают измельчитель мокрыми руками, его подсоединяют к электросети через пневмовыключатель, исключающий удар током. Хозяйка открывает кран, включает диспоузер, а затем выбрасывает отходы во входное отверстие. Остатки пищи попадают в измельчительную камеру, где дробятся на мелкие частицы и смешиваются с водой. В таком виде они легко проходят через трубы, не засоряя их.
Рабочий орган прибора – измельчитель – состоит из камеры с вращающимся диском и прикрепленными к нему подвижными молоточками. Во время работы эти молоточки растирают отбросы, прижимая их к ребристой стенке камеры. Электродвигатель агрегата имеет малую скорость вращения ротора (не выше 2000 об./мин.), но его высокий крутящий момент позволяет измельчать даже твердые отходы (скорлупу орехов, мелкие кости). После дробления и смешивания с водой отбросы поступают в сливную камеру и далее в канализацию.
На что обращать внимание при покупке?
Компании-производители выпускают диспоузеры с различными техническими характеристиками. Чтобы сделать грамотный выбор, нужно в них разобраться. Рассмотрим основные технические характеристики измельчителей:
Благодаря хорошей звукоизоляции измельчители компании Status Power Tools не беспокоят членов семьи и соседей. При необходимости продавец-консультант магазина поможет покупателю подобрать подходящую модель.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|27.11.2015
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|Статью добавил пользователь
|admin
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