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Вертикальное озеленение в Киеве: информация от www.greenwalls.com.ua

Мы привыкли ходить по городским улицам, серый цвет которых расцвечивается только неоновой рекламой. Мы уже даже не сомневаемся, что город будущего – это причудливое сочетание стекла, бетона и металла. Мы пытаемся внедрить эти представления даже во внутренний интерьер наших домов, создавая холодные рациональные стили с минимумом украшений и растений. Тем те менее, человек – часть природы, как бы не хотелось ему от нее отделиться, поставить себя над ней (как венец творения). Психические расстройства, физические и эмоциональные заболевания, происходящие из-за отрыва от природы стали воистину проклятьем 21 века. На сайте www.greenwalls.com.ua предложено много вариантов решения этой проблемы на даче, в квартире, офисе. Но как быть на улицах? Ведь времени вспять не поворотить – в мегаполисах осталось слишком мало парков и парковых зон отдыха, даже деревья вдоль дорог – уже роскошь. Как же быть? Как сохранить эту стремительно рвущуюся, но жизненно необходимую нам связь с природой?

Вертикальное озеленение – шанс на выживание мегаполиса!

Есть масса доводов в пользу того, что вертикальное озеленение в Киеве – реальная возможность существенно изменить атмосферу в городе, сделать его более приспособленным для здорового проживания человека. Эти доводы лежат как в физической, так и в психико – эмоциональной сфере. Начнем с убеждения материалистов: переработка углекислого газа на кислород и поглощение пыли; защита стен от перепадов температур и, следовательно, продление их срока службы. Не менее важна оборотная сторона медали – благоприятное воздействие на психику человека, существенное смягчение микроклимата мегаполиса. Есть замечательная возможность придать стандартным многоэтажкам свое лицо – ведь времена, когда каждый дом строился по отдельному проекту и был неповторимым давно миновали, а жить в сером мире обыденности хоть и привычно, но не весело. Вертикальное озеленение поможет сделать даже обычные бетонные коробки по настоящему красивыми.

И напоследок о некоторых наиболее часто встречающихся заблуждениях по поводу вертикального озеленения, которые сильно тормозят процесс этого поистине чудесного варианта спасения мегаполисов и их жителей от вымирания. Первое касается стоимости – дескать это невероятно дорого и поэтому не может стать массовым. Вы удивитесь, но вертикальное озеленение стоит дешевле многих видов отделочных материалов (часто токсичных, в лучшем случае – нейтральных). И второе – у нас не тропики, климат не позволит выжить растениям. И это заблуждение – существует множество вариантов растений для вертикального озеленения, приспособленных для самых разнообразных климатических условий.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения01.11.2015
Количество просмотров88
Статью добавил пользователь admin
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