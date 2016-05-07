Великолепные двери Мюнхен от компании "Ваши двери"

В каждом доме, квартире или офисе имеется множество проемов, которые должны гармонировать с общим стилем дома, внутренним интерьером. В наше время в интерьере прослеживается тенденция тяготения к целостности. Простыми словами, интерьер разных комнат должен плавно сочетаться. К примеру, двери нужно выдерживать в одном стиле, чтобы создать определенное настроение всего дома или квартиры. Не обязательно устанавливать одинаковые, можно выбрать несколько моделей из одной коллекции, у одного производителя. Так будет не только разумнее, но и выгоднее. Например, Вы можете заказать популярные двери из коллекции "Мюнхен", выбрав несколько разных моделей на сайте компании - dveri-munchen.com.ua . Данная коллекция отличается выдержанным европейским стилем и высоким качеством исполнения. Такой вариант привносит в интерьер красоту, выдержанный стиль и современность. Коллекция Мюнхен от компании "Ваши двери" представлена в большом разнообразии моделей, которые во многом напоминают образцы итальянских, испанских и немецких фабрик. Производство выполняется в соответствии с новейшими технологиями и с использованием только высококачественных комплектующих. При этом, компания "Ваши двери" представляет данную продукцию в приятной ценовой категории. Мюнхен киевского производства ни чем ни хуже европейских аналогов, но цена вполне приемлема для жителей нашей страны. Заказ дверей Мюнхен в компании "Ваши двери" имеет массу преимуществ: доступны разных габаритов, в том числе и нестандартных;

большой выбор оттенков шпона и стиля;

высокое качество сборки и комплектующих;

качественная обработка поверхности (з слоя лакокрасочного покрытия "Herberts");

полотно из массива сосны, натуральный шпон дуба;

доступные цены, качественный сервис;

профессиональный монтаж. Особенности шпонированных дверей В последнее время шпонированные двери все больше завоевывают рынок. Однако, не все покупатели представляют себе в чем отличия шпона от других вариантов отделк. При изготовлении дверей данного типа используют специальную декоративную отделку полотна, а именно - шпон из дорогих пород дерев. Породы дерева разрезаются на листы, которыми и облицовывают полотно двери. Полотно изготавливается из разных качественных, но не дорогостоящих пород дерева, например сосны. Затем полотно облицовывают шпоном из дорогостоящих пород дерева (дуб, венге и пр.), которое покрывается лаком. Таким образом, получаются качественные и красивые , которые ни внешне, ни качественно фактически не отличить от дверей из массива дерева. Разумеется, стоимость шпонированных дверей ниже, чем у дверей из ценных пород дерева. Таким образом, если нет возможности купить дорогие двери из массива, можно найти вполне разумную альтернативу - шпонированные двери. Тем более, что такие двери обладают отличными износостойкими характеристиками.