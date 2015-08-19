Важливість отримання високого рівня знань з іноземної мови у шкільні роки

Якісне вивчення іноземної мови в за сьогоднішніх умов поширення глобалізаційних та інтеграційних процесів не лише у політичній та економічній, але й у культурно-освітній, змушує кожного замислитися над вивченням іноземних мов. Повне або часткове володіння мовами масового поширення (англійська, німецька, іспанська, китайська) відкриває для кожного такого носія, абсолютно нові можливості, котрі пов’язані як з побудовою успішної кар’єри, так і здатністю до отримання нових знань із першоджерел або носіїв тієї чи іншої мовної культури.

Звісно, базовий етап вивчення іноземної мови повинен розпочинатися за шкільною партою. Не дивно, що чим у більш ранньому віці розпочинається вивчення мови зарубіжних країн, тим простіше вона засвоюється в головах майбутніх поліглотів.



Однозначно, що на даному етапі, вивчення іноземних мов тільки за шкільною партою недостатньо, навіть якщо враховувати, що підручник німецька мова та підручник англійська мова (Карпюк) заслуговують найвищих оцінок, особливо якщо враховувати їх щорічне удосконалення та доповнення. Відповідність навчальних посібників навчальній програмі та рекомендаціям щодо вивчення іноземних мов абсолютна, тому справа залишається лише за викладачами та вчителями. На жаль, їх фаховий рівень, поки-що залишається на досить невисокому рівні. Окремо, в позитивну сторону виділяються школи з поглибленим вивченням іноземних мов, в котрих викладачі використовують новітні методи, які дають змогу вивчення зарубіжних мов на вкрай високому рівні. Проте, такі школи є або платними, або можливість навчання в них отримують «обрані».



Таким чином, більшість учнів все ж, по своїй або й по вині третіх осіб, закінчують шкільні роки на рівні «My name is …», що надзвичайно обурює. Проте, звинувачувати у цьому не слід саме вчителів. Велике значення при вивченні іноземних мов мають батьки та самі діти, від бажання котрих й залежать їх майбутні лінгвістичні здібності. Більше того, англійська мова (підручник) та німецька мова (підручник) за редакцією Карпюк, більшою мірою створені для самостійного вивчення іноземної мови. В той же час учитель виступає більшою мірою в якості наставника, котрий повинен виключно пояснювати та розтлумачувати окремі незрозумілі моменти. Однозначним є той факт, що вчитель не може змусити вивчити словниковий запас іноземних мов в 1000 і більше слів, чого на перших етапах більш ніж достатньо для вивчення будь-якої мови. Це зробити можуть лише самі діти при тісній співпраці із двома сторонами – батьками та вчителями.

