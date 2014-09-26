Варианты изготовления вывесок для зоомагазинов от Первая Рекламная Компания 1-rk.com.ua

​Реклама – двигатель торговли. В современном мире это выражение приобретает новый, актуальный смысл.

В нынешних условиях, когда фасады зданий перегружены зачастую конфликтующими друг с другом вывесками, выделить свое заведение среди массы других становится все сложнее. Первая Рекламная Компания 1-rk.com.ua не первый год успешно работает на рынке внешней и внутренней рекламы, и множество довольных нашей работой клиентов являются подтверждением отличного качества нашей работы. Мы успешно разрабатываем самые разные типы вывесок для зоомагазинов, аптек, банков, и множества других учреждений.

Например, вам нужна вывеска наружная на зоомагазин.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые варианты вывесок, которые можно использовать в этом случае.

Фасадная вывеска для зоомагазинов

Используется для информирования проходящих мимо людей о том, что именно здесь располагается конкретное заведение. Эта вывеска должна быть яркой и качественно выполненной. Тогда она привлечет много новых клиентов. Чтобы она была хорошо видной в ночное время, в нее встраивается подсветка.

Световые вывески зоомагазинов

Или, как их еще называют, лайтбоксы – изготавливаются в виде одностороннего, либо двустороннего короба с подсвеченным изображением. Обычно в этом виде внешней рекламы используются люминесцентные лампы, благодаря чему она хорошо видна в ночное время.

Неоновые вывески на зоомагазин

Позволят вам ярко и красочно выделить ваше заведение. Благодаря сочным, насыщенным цветам, которых существует более шестидесяти видов, такая вывеска станет отличным маяком для любителей животных.

Также вывеска «Зоомагазин» может быть выполнена из объемных световых букв.

Каждый символ в этом случае изготавливается в виде как бы мини-короба, лицевая сторона которого делается из светопропускающего материала, а внутрь помещаются светящиеся элементы.

Плоская несветовая вывеска в зоомагазин

Является самым экономичным вариантом. На плоскость пленкой наклеиваются символы и/или рисунки. Отлично подходит для небольших магазинчиков и павильонов.

Динамические вывески зоомагазинов

Станут отличным вариантом в местах, где уже находится большое количество рекламы, среди которой нужно качественно выделиться. Благодаря использованию гибких светодиодных линеек, такие конструкции видны даже в яркий солнечный день. Особенность этих вывесок состоит в том, что можно создать движущееся изображение, которое будет привлекать много внимания.