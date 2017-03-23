В какой цветовой гамме лучше выбирать мебель на заказ

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Цвет мебели достаточно сильно влияет на человека даже, если этого не заметно. При выборе рекомендуется прислушиваться только к собственным пожеланиям и вкусу. Некоторые цвета могут как улучшить, так и ухудшить желание аппетита и общего самочувствия.
Если мебель на заказ постоянно перегревается, лучше использовать холодный оттенок (голубой, зелёный, серый). Если мебель тёмная, тогда подойдут пастельные оттенки (розовые, лимонные, персиковые, абрикосовые). А вот особенность каждого цвета индивидуальна:
- Желтые оттенки указывают на общение, доброжелательность, настраивают на оптимизм, вызывают ощущение теплоты, так как цвет символизируют солнце. Это оттенок богатства и власти, заставляя быть человека активным. Использовать их лучше в темных кухнях.
- Оранжевые оттенки постоянно будут радовать взор и держать в тонусе. Несмотря на насыщенность, их сила мягкая и способствующая к пробуждению аппетита. Но не стоит перебарщивать, так как это делает кухню меньше.
- Красные оттенки являются оттенками любви, огня и больших чувств. Это цвет, способствующий приливу энергии.
- Розовые оттенки способствуют нежности и чувственности, которые выражаются романтичностью, мягкостью. Они способствуют успокоению и помогают во время кризиса.
- Фиолетовые оттенки способны понизить работоспособность, поэтому рекомендуется разбавить жёлтыми вариантами, чтобы не довести к депрессии.
- Синие оттенки способны поспособствовать в организованности, они подарят безмятежный покой, а переизбыток может привести к депрессии.
- Голубые оттенки напоминают море, которое может успокоить, они подарят чувство прохлады и увеличат пространство.
- Зелёные оттенки – это весна, природа, что позволяет повысить тонус, работоспособность и уравновесить. Они символизируют благополучие и процветание.
- Коричневые оттенки придают стабильности и преданности, они воздействуют успокаивающе на человека и способны поддержать при тревогах и волнениях.
- Белые оттенки подарят чистоту, но его следует оживлять каким-то другим оттенком, чтобы заполнить «пустоту». Такие оттенки применятся в качестве контрастирующего с другим.
- Серые (серебряные) оттенки способны успокоить нервы и освободить от скованности эмоциональной.
- Чёрные оттенки подходят тем, кто умеет сосредотачиваться. Он придаёт статуса и солидности.
Мебель на заказ в Киеве станет лучшим вариантом для правильного выбора по цветовым решениям.
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