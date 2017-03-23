В какой цветовой гамме лучше выбирать мебель на заказ

Цвет мебели достаточно сильно влияет на человека даже, если этого не заметно. При выборе рекомендуется прислушиваться только к собственным пожеланиям и вкусу. Некоторые цвета могут как улучшить, так и ухудшить желание аппетита и общего самочувствия. Если мебель на заказ постоянно перегревается, лучше использовать холодный оттенок (голубой, зелёный, серый). Если мебель тёмная, тогда подойдут пастельные оттенки (розовые, лимонные, персиковые, абрикосовые). А вот особенность каждого цвета индивидуальна: Желтые оттенки указывают на общение, доброжелательность, настраивают на оптимизм, вызывают ощущение теплоты, так как цвет символизируют солнце. Это оттенок богатства и власти, заставляя быть человека активным. Использовать их лучше в темных кухнях.

указывают на общение, доброжелательность, настраивают на оптимизм, вызывают ощущение теплоты, так как цвет символизируют солнце. Это оттенок богатства и власти, заставляя быть человека активным. Использовать их лучше в темных кухнях. Оранжевые оттенки постоянно будут радовать взор и держать в тонусе. Несмотря на насыщенность, их сила мягкая и способствующая к пробуждению аппетита. Но не стоит перебарщивать, так как это делает кухню меньше.

постоянно будут радовать взор и держать в тонусе. Несмотря на насыщенность, их сила мягкая и способствующая к пробуждению аппетита. Но не стоит перебарщивать, так как это делает кухню меньше. Красные оттенки являются оттенками любви, огня и больших чувств. Это цвет, способствующий приливу энергии.

являются оттенками любви, огня и больших чувств. Это цвет, способствующий приливу энергии. Розовые оттенки способствуют нежности и чувственности, которые выражаются романтичностью, мягкостью. Они способствуют успокоению и помогают во время кризиса.

способствуют нежности и чувственности, которые выражаются романтичностью, мягкостью. Они способствуют успокоению и помогают во время кризиса. Фиолетовые оттенки способны понизить работоспособность, поэтому рекомендуется разбавить жёлтыми вариантами, чтобы не довести к депрессии.

способны понизить работоспособность, поэтому рекомендуется разбавить жёлтыми вариантами, чтобы не довести к депрессии. Синие оттенки способны поспособствовать в организованности, они подарят безмятежный покой, а переизбыток может привести к депрессии.

Голубые оттенки напоминают море, которое может успокоить, они подарят чувство прохлады и увеличат пространство.

напоминают море, которое может успокоить, они подарят чувство прохлады и увеличат пространство. Зелёные оттенки – это весна, природа, что позволяет повысить тонус, работоспособность и уравновесить. Они символизируют благополучие и процветание.

– это весна, природа, что позволяет повысить тонус, работоспособность и уравновесить. Они символизируют благополучие и процветание. Коричневые оттенки придают стабильности и преданности, они воздействуют успокаивающе на человека и способны поддержать при тревогах и волнениях.

придают стабильности и преданности, они воздействуют успокаивающе на человека и способны поддержать при тревогах и волнениях. Белые оттенки подарят чистоту, но его следует оживлять каким-то другим оттенком, чтобы заполнить «пустоту». Такие оттенки применятся в качестве контрастирующего с другим.

подарят чистоту, но его следует оживлять каким-то другим оттенком, чтобы заполнить «пустоту». Такие оттенки применятся в качестве контрастирующего с другим. Серые (серебряные) оттенки способны успокоить нервы и освободить от скованности эмоциональной.

способны успокоить нервы и освободить от скованности эмоциональной. Чёрные оттенки подходят тем, кто умеет сосредотачиваться. Он придаёт статуса и солидности. Мебель на заказ в Киеве станет лучшим вариантом для правильного выбора по цветовым решениям. Наши дизайнеры помогут подобрать и нарисуют для вас именно такую мебель которая подойдет для вас, обращайтесь http://my-mebel.net