В чем преимущества печати на пластике (ПВХ)? Печать на пластике заслуженно считают одной из наилучших. Так происходит от того, что пластик – это один из наиболее практичных материалов. Какие его преимущества и чем он так хорош, давайте разберёмся прямо сейчас! Сегодня пластик в полиграфии используется для изготовления разной продукции. Чаще всего он применяется для изготовления пластиковых карт, которые приобрели высокую популярность за последние 5 лет. Практически каждый магазин сегодня использует эту точку касания с Клиентом. Первыми, кто стал использовать пластик для создания карт, были банки. Как Вы думаете, почему карты именно из пластика? Потому что этот материал наиболее износостойкий и долговечный, а часто менять банковскую карту никто не захочет. Этот пример очень хорошо и доступно указывает на свойства пластика, поскольку все мы держим пластиковые карты в руках каждый день и можем наблюдать, насколько краска, нанесённая на их поверхность, подвергается разного рода испытаниям. Конечно, качество Вашей пластиковой карты зависит не только от материала, но и от самой краски, а также от технологии работы. Заказать печать на пластике можно тут - http://color-tec.com.ua/. Термопластичный полимер винилхлорида, по-простому – пластик – чаще всего используют в изготовлении листов. В таком виде он наиболее востребован. Широта области применения этого материала поражает. Он используется практически во всех сферах человеческой деятельности, а наиболее популярен в строительстве и рекламной индустрии. Этот материал лёгкий и выглядит эстетично, также с ним удобно работать, поскольку его без особых усилий можно разрезать или склеить. Такая податливость позволяет сооружать из данного материала конструкции любой сложности. Всё это делает печать на ПВХ более востребованной и просто незаменимой. Каким бывает ПВХ Существует ПВХ двух видов: вспененный ластик и жёсткий (сплошной). Как угадывается из названия, вспененный ПВХ имеет пористую внутреннюю структуру. Такой вид ПВХ чаще всего используется для изготовления рекламных щитов, билбордов, ситилайтов. Основой жёсткого вида ПВХ является мат или глянец, что делает данный материал более прочным и востребованным в промышленности. Этому виду характерна стойкость к разного рода деформациям. Особенности печати на пластике данного вида лежат в удобстве его ровной поверхности для нанесения УФ-краски. Одним из видов этого материала также считают ПЭТ-пластик. Чаще всего мы сталкиваемся с ним в продуктовом магазине в молочном отделе. Из него делают тару, которая подлежит одноразовому использованию. Печать на пластике данного рода возможна, но только если речь не идёт о продуктах питания. Отличным видом данного материала, благодаря высокой жёсткости, является полиэтилен и полипропилен. Этот вид материала чаще всего применяют в изготовлении бутылок для воды или сока, а также упаковок для питьевых йогуртов. Эти виды пластика отличаются повышенной безопасностью и устойчивостью к воздействию разных температур. Полистирол – имеет наиболее низкую стоимость. Из него делают одноразовые пластиковые стаканчики для чай и кофе. Акрил является одним из наиболее популярных видов пластика. Он прозрачен по своей природе, но легко принимает цветовой оттенок краски, которой его покрывают. Этот вид пластика очень легко поцарапать, чтобы этого избежать, на поверхность наноситься специальная защитная плёнка. Материал отлично подходит для изготовления рекламной продукции. Основные преимущества печати на пластике следующие: Бесспорная экономичность при выборе УФ-печати на пластике;

Долговечность готовой продукции – не подвергается воздействию природных явлений и разного рода химических элементов;

Высокое разрешение, точность и яркость изображения;

Возможность использовать основу для изделия с разной светопропускной способностью: непрозрачная, полупрозрачная, прозрачная.

Материал легко поддаётся деформированию и, при этом, не портится изображение.

За изображением очень легко ухаживать. Широкоформатную печать на ПВХ используют для нанесения красочных изображений любой площади. Это отличный вариант для разработки долговечной, прочной, броской и простой в уходе рекламной продукции.