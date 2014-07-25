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В чем преимущества газобетона по сравнению с другими строительными материалами?

​В последнее время складывается тенденция к увеличению роста спроса на загородную недвижимость. У каждого есть свои причины для приобретения такого жилья: кто-то стремиться уйти от городской суматохи и суеты, кто-то придерживается здорового образа жизни и желает жить поближе к природе и т.д. К сожалению, с повышением спроса на такого рода недвижимость повышается и цена на неё. А что бы осуществление мечты не вышло вам в копеечку можно прибегнуть к индивидуальному строительству коттеджа по современным технологиям. Так, например, строительство домов из блоков недорого и эффективно.

Газобетон это популярный и современный материал для строительства загородных домов. По сути это разновидность ячеистого бетона. Поры в нём равномерно распределены по всему объему, это обеспечивает отличные показатели по пожаробезопасности и теплоизоляции. Газобетон можно применять для строительства несущих стен, в качестве теплоизоляционного материала, для изготовления армированных плит.

Что же отличает газобетон от других строительных материалов, таких как деревянный брус и кирпич?
1. Экологичность;
2. экономичность;
3. легкость;
4. прочность;
5. морозостойкость;
6. звукоизоляция;
7. легкость в обработке;
8. точность размеров изготавливаемых блоков.

Ещё одним преимуществом при строительстве сооружений из газобетона служит возможность закладки облегченного фундамента: ленточного или монолитного. Монолитный фундамент достаточно быстрый и доступный по цене вариант. Однако для такого фундамента нужна доставка бетонной смеси хорошего качества. Если нет такой возможности, то для строений из газобетона подойдет ленточный фундамент. Но у газобетона есть один существенный недостаток - повышенное влагопоглощение, который нужно учитывать при любом типе фундамента. Поэтому необходимо выполнить качественную отмостку здания.

Строительство дома из газобетона, как и любого другого требует профессиональных расчетов и грамотного проектирования. При не профессиональном проектировании и строительстве дома или фундамента велика вероятность ошибки, из-за которой возможно разрушение всего строения. Так, например, при не правильном расчете суммарной нагрузки стен на фундамент, возможен его полный "уход" под землю. Только при соблюдении строительной технологии можно построить по-настоящему прочный и долговечный дом из газобетона, который прослужит вам и вашим детям.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения25.07.2014
Количество просмотров179
Статью добавил пользователь admin
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