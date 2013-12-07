В чём польза мануальной терапии?

​Мануальная терапия – скорая помощь не только при растяжениях и вывихах. В чём же ещё достоинства терапии, ставшей в последнее время настолько знаменитой? Основа теории мануальной терапии: почти в каждом заболевании виновен позвоночник. Точнее, нарушения в нём. Учащённые головные боли, головокружения, и даже обмороки могут сигнализировать о том, что кровообращение головного мозга нарушено из-за смещения позвонков. Острая боль в пояснице и шее – возможный признак защемления нерва. Непрерывное утомление спины, мышечные спазмы также связаны с изменениями позвоночника. Работа внутренних органов связана с тем, насколько правильно сложен позвоночник. Боли в области поджелудочной железы – необязательно отзвук вчерашнего пиршества, а сердце может болеть не только из-за любовных страданий. Если не говорить о несчастных случаях и серьёзных спортивных травмах, повреждения и износ позвонков, к сожалению, процесс закономерный. Его, как и старение организма в целом, невозможно остановить. У любого человека с возрастом проистекают разрушительные трансформации в межпозвонковых дисках. Это ведёт к раздражению расположенных вблизи нервных окончаний. Далее — изменение кровообращения, следовательно, напряжение в мышцах, лишение обыкновенной лёгкой подвижности из-за спазмов в спине (там, где и расположен поражённый отдел позвоночника). Мануальная терапия – немедикаментозное лечение. Прослушав ваши жалобы, а также сделав рентгеновские снимки, терапевт оценивает лишь руками степень заболевания и затем проводит ещё ряд ручных воздействий на спину. Сразу же появится первый эффект облегчения, но тут легко ошибиться. Чтобы навсегда избавиться от болезни, нужно не два и не шесть визитов к мануальному терапевту. Грамотный специалист салона Bellezza никогда не назначит очередной сеанс на следующий же день. Вашим мышцам потребуется три-пять дней, чтобы закрепить своё новое положение, которое во время мануальной терапии придаст им терапевт. Лишь после этого можно продолжать лечение. Начинаясь с малого, проблемы с позвонками ежедневно усугубляются. Вспомните, с какой спиной вы обычно сидите за компьютером в офисе (наверное, сейчас многие выпрямили спину). Если сейчас ваш позвоночник не даёт о себе знать, не кричит спазмами и болью, то либо у вас восхитительная наследственность, либо вы молодец и живёте активно. В других случаях, при гипермалоподвижной жизни, совершенно здоровый позвоночник – лишь вопрос времени. Как на долгие годы отложить вынужденные «свидания» с мануальными терапевтом? Ходите в бассейн. Отправляйтесь на аквааэробику, если не умеете плавать. Плавание предупреждает болезни позвоночника. А ещё помогает избавиться от лишнего веса. Это единственный вид физической нагрузки, который прописывают больным даже с тяжёлыми повреждениями опорно-двигательного аппарата. Не сутультесь. К тому же, старайтесь разговаривать по телефону стоя. Не просите коллег передать вам документы из принтера: чаще прогуливайтесь по офису. Не поднимайте тяжелые предметы. Неизменно оставайтесь леди. Тащить тяжёлые авоськи с продуктами ещё и некрасиво. Больше двигайтесь. Не нужно бранить сломанный лифт. Позвоночник будет благодарен вам даже за три этажа подъёма по лестнице. И задние мышцы бёдер тоже. Чтобы прогуляться, паркуйте машину подальше от офиса или выходите на остановку раньше. Если это не мотивирует, купите браслет-шагомер. Он сосчитает ваши шаги, выложит результат в социальную сеть и даст советы по изменению вашего образа жизни.