Объявлений нет...
Категория каталога статей: Интересное

В чём польза мануальной терапии?

​Мануальная терапия – скорая помощь не только при растяжениях и вывихах. В чём же ещё достоинства терапии, ставшей в последнее время настолько знаменитой?

Основа теории мануальной терапии: почти в каждом заболевании виновен позвоночник. Точнее, нарушения в нём. Учащённые головные боли, головокружения, и даже обмороки могут сигнализировать о том, что кровообращение головного мозга нарушено из-за смещения позвонков. Острая боль в пояснице и шее – возможный признак защемления нерва. Непрерывное утомление спины, мышечные спазмы также связаны с изменениями позвоночника. Работа внутренних органов связана с тем, насколько правильно сложен позвоночник. Боли в области поджелудочной железы – необязательно отзвук вчерашнего пиршества, а сердце может болеть не только из-за любовных страданий.

Если не говорить о несчастных случаях и серьёзных спортивных травмах, повреждения и износ позвонков, к сожалению, процесс закономерный. Его, как и старение организма в целом, невозможно остановить. У любого человека с возрастом проистекают разрушительные трансформации в межпозвонковых дисках. Это ведёт к раздражению расположенных вблизи нервных окончаний. Далее — изменение кровообращения, следовательно, напряжение в мышцах, лишение обыкновенной лёгкой подвижности из-за спазмов в спине (там, где и расположен поражённый отдел позвоночника).

Мануальная терапия – немедикаментозное лечение. Прослушав ваши жалобы, а также сделав рентгеновские снимки, терапевт оценивает лишь руками степень заболевания и затем проводит ещё ряд ручных воздействий на спину. Сразу же появится первый эффект облегчения, но тут легко ошибиться. Чтобы навсегда избавиться от болезни, нужно не два и не шесть визитов к мануальному терапевту. Грамотный специалист салона Bellezza никогда не назначит очередной сеанс на следующий же день. Вашим мышцам потребуется три-пять дней, чтобы закрепить своё новое положение, которое во время мануальной терапии придаст им терапевт. Лишь после этого можно продолжать лечение.

Начинаясь с малого, проблемы с позвонками ежедневно усугубляются. Вспомните, с какой спиной вы обычно сидите за компьютером в офисе (наверное, сейчас многие выпрямили спину). Если сейчас ваш позвоночник не даёт о себе знать, не кричит спазмами и болью, то либо у вас восхитительная наследственность, либо вы молодец и живёте активно. В других случаях, при гипермалоподвижной жизни, совершенно здоровый позвоночник – лишь вопрос времени.

Как на долгие годы отложить вынужденные «свидания» с мануальными терапевтом? 

  1. Ходите в бассейн. Отправляйтесь на аквааэробику, если не умеете плавать. Плавание предупреждает болезни позвоночника. А ещё помогает избавиться от лишнего веса. Это единственный вид физической нагрузки, который прописывают больным даже с тяжёлыми повреждениями опорно-двигательного аппарата. 
  2. Не сутультесь. К тому же, старайтесь разговаривать по телефону стоя. Не просите коллег передать вам документы из принтера: чаще прогуливайтесь по офису.
  3. Не поднимайте тяжелые предметы. Неизменно оставайтесь леди. Тащить тяжёлые авоськи с продуктами ещё и некрасиво.
  4. Больше двигайтесь. Не нужно бранить сломанный лифт. Позвоночник будет благодарен вам даже за три этажа подъёма по лестнице. И задние мышцы бёдер тоже. Чтобы прогуляться, паркуйте машину подальше от офиса или выходите на остановку раньше. Если это не мотивирует, купите браслет-шагомер. Он сосчитает ваши шаги, выложит результат в социальную сеть и даст советы по изменению вашего образа жизни.
Категория Интересное
Дата размещения07.12.2013
Количество просмотров480
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA