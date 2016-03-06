В Порше Мобилити рассказали, как правильно брать кредит на авто

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До недавнего времени лизинг в Порше Мобилити был услугой, доступной лишь для деловых людей. Быстро разобравшись в преимуществах этой формы финансовых отношений, предприниматели начали успешно ею пользоваться. Сегодня покупка дорогостоящих товаров, в частности машины, в лизинг возможна и для простых граждан. Но элементарная экономическая безграмотность населения является главным барьером, из-за которого украинцы боятся обращаться в лизинговые компании. Мы попытаемся объяснить суть лизинга, его преимущества и недостатки. А также расскажем, что нужно знать, чтобы покупка в лизинг была выгодной.
Лизинг – финансовая услуга, позволяющая приобретать дорогостоящие товары на правах долгосрочной аренды с возможностью последующего выкупа.
В данной статье речь пойдет о лизинге автомобиля. Существует два вида такого способа покупки транспортного средства:
Поскольку целью большинства людей является именно приобретение машины, то говорить мы будем о финансовом лизинге. Итак, вы приобретаете транспортное средство в лизинговой компании. При этом получаете следующие преимущества:
Сумма аренды и выкупа, а также рассрочка зависит от марки авто, года выпуска, пробега и условий аренды. Но это видимые преимущества, гораздо важнее которых финансовые:
Альтернативой покупки в лизинг продолжает оставаться приобретение автомобиля в кредит. Тем более что ставки по кредиту и лизингу примерно одинаковые. Но кредитная организация никогда не предложит вам столь выгодные скидки и бонусы, которые может позволить лизинговая компания. Да и оформление автомобиля по кредиту подразумевает больше волокиты, проволочек и ограничений.
Андреас Целлер, директор Porsche Finance Group, в которую входит несколько лизинговых компаний с высокой репутацией, формулу успеха покупки в лизинг излагает так: "Выбирайте надежного поставщика услуг и рассчитывайте уровень своего дохода на ближайшую перспективу в пересчете на надежную валюту".
Более подробно эту формулу можно изложить пятью пунктами:
Вот основные преимущества и главные риски, которые ожидают человека, решившего приобрести автомобиль в лизинг. Рассмотрите их. Возможно, для вас покупка в лизинг станет единственно реальным и верным способом получить машину. Не упускайте возможность изменить свою жизнь к лучшему!
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|06.03.2016
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|124
|Статью добавил пользователь
|admin
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