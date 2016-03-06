В Порше Мобилити рассказали, как правильно брать кредит на авто

До недавнего времени лизинг в Порше Мобилити был услугой, доступной лишь для деловых людей. Быстро разобравшись в преимуществах этой формы финансовых отношений, предприниматели начали успешно ею пользоваться. Сегодня покупка дорогостоящих товаров, в частности машины, в лизинг возможна и для простых граждан. Но элементарная экономическая безграмотность населения является главным барьером, из-за которого украинцы боятся обращаться в лизинговые компании. Мы попытаемся объяснить суть лизинга, его преимущества и недостатки. А также расскажем, что нужно знать, чтобы покупка в лизинг была выгодной. Лизинг – финансовая услуга, позволяющая приобретать дорогостоящие товары на правах долгосрочной аренды с возможностью последующего выкупа. В данной статье речь пойдет о лизинге автомобиля. Существует два вида такого способа покупки транспортного средства: Финансовый, предусматривающий аренду с последующим выкупом. Оперативный, подразумевающий бессрочное пользование автомобилем на правах аренды. Поскольку целью большинства людей является именно приобретение машины, то говорить мы будем о финансовом лизинге. Итак, вы приобретаете транспортное средство в лизинговой компании. При этом получаете следующие преимущества: Вы сядете за руль машины желаемой марки уже в течение недели – ваше заявление будет рассмотрено компанией на протяжении не более трех дней.

В зависимости от ваших финансовых возможностей сумма арендной платы будет разделена на год, два, три и даже больше.

Выкупная сумма может соответствовать последнему платежу по аренде и быть очень даже символичной. Сумма аренды и выкупа, а также рассрочка зависит от марки авто, года выпуска, пробега и условий аренды. Но это видимые преимущества, гораздо важнее которых финансовые: Снижение первичных расходов. Страхование транспортного средства и выплату в Пенсионный фонд первоначально осуществляет лизинговая компания. Эти суммы после разбиваются на отдельные платежи и причисляются к арендной плате, что обязательно фиксируется в договоре. Сразу нужно внести только сумму за регистрацию автомобиля.

Процесс регистрации ТС не привязан к месту прописки будущего владельца. Поэтому ехать иногда за тридевять земель, чтобы зарегистрировать машину, не нужно.

Согласно законодательству, у третьих лиц нет права арестовать автомобиль, пока он находится в аренде у вас, а тем более взыскать его. Альтернативой покупки в лизинг продолжает оставаться приобретение автомобиля в кредит. Тем более что ставки по кредиту и лизингу примерно одинаковые. Но кредитная организация никогда не предложит вам столь выгодные скидки и бонусы, которые может позволить лизинговая компания. Да и оформление автомобиля по кредиту подразумевает больше волокиты, проволочек и ограничений. Андреас Целлер, директор Porsche Finance Group, в которую входит несколько лизинговых компаний с высокой репутацией, формулу успеха покупки в лизинг излагает так: "Выбирайте надежного поставщика услуг и рассчитывайте уровень своего дохода на ближайшую перспективу в пересчете на надежную валюту". Более подробно эту формулу можно изложить пятью пунктами: Лизинговая компания должна иметь аттестат аккредитации и иметь хорошую репутацию. Последнее легко проверяется по независимым отзывам в сети. Если вам предлагают купить "серый транспорт", не связывайтесь в этой конторой. Это – одно из свидетельств ее нечистоплотности. Ни одна работающая на имидж компания не станет предлагать клиентам совершать юридически рискованные действия. Во избежание рисков рассчитывайте и планируйте свои доходы так, чтобы они минимум вдвое превышали сумму ежемесячной арендной платы. Лизинг лишь тогда выгодный, если на период действия договора аренды ваш доход будет стабильным в пересчете на надежную валюту. Ведь превалирующее большинство компаний процентные ставки привязывает к твердой валюте из-за нестабильности национальной. Внимательно вычитайте договор. Желательно попросить помощи у юриста. Иногда договора содержат такие тонкости, на которые обратить внимание сможет только юридически образованный человек. Вот основные преимущества и главные риски, которые ожидают человека, решившего приобрести автомобиль в лизинг. Рассмотрите их. Возможно, для вас покупка в лизинг станет единственно реальным и верным способом получить машину. Не упускайте возможность изменить свою жизнь к лучшему!